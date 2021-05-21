系統黏性發威！瑞銀喊買蘋果：iPhone需求強 全品項跟著發光

蘋果 (AAPL-US) 推出 iPhone 12 已經 6 個月多，但這蘋果首款 5G 系列的手機需求依舊強勁。

瑞銀分析師 David Vogt 週四研究報告指出，針對英、美、中、德和日本的 7000 多名智慧手機用戶調查發現，22% 未來 12 個月中有意願買進 iPhone 的受訪者比率，達 5 年來最高水準。

此外，iPhone 的客戶保留率 (用戶換手機時願意繼續使用同一系統的人數) 達到 86%，為 7 年來最高比率。他報告提到，「用戶對 5G 無線的興趣得到適度改善，這與蘋果認為目前處於 5G 早期採用階段的觀點相符。因此，蘋果當前股價並未反映蘋果生態系統的黏性。」

Vogt 補充，每個地區的 iPhone 購買意願均顯示紮實的年化成長，唯有中國地區的購買意願持平。他估計止於 2021 年 9 月的全年度 iPhone 銷售量達 2.25 億支，接著 2022 財年為 2.20 億支，符合整體買方預期。

該瑞銀分析師還強調，iPhone 需求強勁也會對其他蘋果產品和服務產生溢出效應。該調查提及 Apple Watch，約莫 37% 受訪者表示未來 12 個月可能會購買一款智慧手表，而 80% 受訪者表示知道 Apple Watch 這項產品。

Vogt 維持其買進評級以及 155 美元的目標價。他稱該目標價反映出核心蘋果的目標價 141 美元，另外 14 美元是納入蘋果汽車的獲利加權潛力計算。

蘋果週四上漲 2.10%，收 127.31 美元。蘋果經歷去年上漲 81% 之後，今年迄今約下跌 4%。