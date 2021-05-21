蘋果橫掃全球！iPhone 12第一季銷量銷售額雙冠王

週五 (21 日) 市調機構 Counterpoint Research 顯示，2021 年第一季銷售額和銷量方面，蘋果 iPhone 12 主導全球智慧手機市場。

Counterpoint Research 週五發布最新報告顯示，2021 年第一季全球智慧型手機銷售額已突破 1000 億美元大關，創下史上新高紀錄，能有如次傲人的成績，蘋果 iPhone 12 系列功不可沒。

iPhone 12 Pro Max 在全球手機銷售額拿下冠軍，也是美國最暢銷的手機機型。(圖片：Counterpoint Research)

2021 年第一季銷售額最高的十大機型中，蘋果和三星占據了主導地位。

iPhone 12 Pro Max 在全球手機銷售額拿下冠軍，也是美國最暢銷的手機機型，其次是 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 11 和三星的 Galaxy S21 Ultra 5G。即便是較冷門的新款 iPhone 12 mini 全球銷售額也排在第六位。

除了 iPhone 11 和 iPhone SE 2020，5G iPhone 銷量占全球銷量的 12% 以上。

蘋果在春季發表會中推出了大受歡迎的紫色 iPhone 12(圖片：蘋果)

蘋果第一季刷新其 iPhone 智慧型手機銷售紀錄，此外，由於供需失衡和持續的供應鏈延遲，iPhone 有望在第二季繼續刷新紀錄。蘋果 (AAPL-US) 今年無預警在春季發表會中推出了大受歡迎的紫色 iPhone 12 以及 iPhone 12 mini，外界料這將進一步提高了 iPhone 的銷量。