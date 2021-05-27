〈房產〉成本走高 北台灣今年來1字頭新建案只剩桃園

市調機構統計，今年至 4 月底止，北台灣成屋、預售屋成交單價 1 字頭的區域只剩 8 個，所有區域都在桃園、新竹的蛋白區。

住展研發長何世昌表示，今年北台灣都會區 1 字頭房價快速消失當中，主因是營造成本飆漲問題未解，建商不得不反映，也意味著，1 字頭低單價區越來越少，購屋族買房勢必得提高預算。

依統計，今年來的北台灣 1 字頭新建案，分別是桃園市的觀音（17 萬元／坪）、楊梅（18.4 萬元／坪）、新屋（19.4 萬元／坪）、龍潭（19.8 萬元／坪），以及新竹縣的新豐（17 萬元／坪）、關西（17.2 萬元／坪）、寶山（17.5 萬元／坪）、湖口（18 萬元／坪）等。

統計顯示，在 2020 年同期，台北、新北、桃園、新竹新建案房價 1 字頭行政區還有 13 個，分別是新北市的金山、桃園市的觀音、楊梅、新屋、龍潭、平鎮、新竹市香山，以及新竹縣新豐、關西、寶山、湖口、竹東、芎林等地。但今年金山、平鎮、香山、竹東與芎林等 5 處房價均已站上 2 字頭，1 字頭區域因此剩下 8 處。

今年新北市主要行政區因房價普遍上揚，價位全要從 2 字頭起跳，1 字頭全數消失。目前北北桃竹僅存的 1 字頭房價區中，又以龍潭、新屋等地房價相對較高；其中，龍潭今年前 4 月均價約為 19.8 萬元／坪、新屋均價約 19.4 萬元／坪。如果接下來價格漲勢不變的話，很快的龍潭、新屋房價就要告別 1 字頭，轉投 2 字頭懷抱，明年北北桃竹 1 字頭房價區恐會更少。

何世昌分析，政府去年末打炒房以來，市場上投資客就已經消失，但北北桃竹新建案成交單價 1 字頭區域銳減，主要是「推案成本飆漲煞不住」所造成。一來是蛋白區土地價格跟隨都會區上揚，近一年地價漲幅超過一成。

另外，營造成本飆漲更成為 1 字頭房價區快速消失的最後一根稻草。何世昌指出，由於近年全台營造工、料成本雙雙飆升，每坪營造成本起碼漲約 2 成；而營造成本上漲對台北市影響相對較小，因為北市房價高，即使建商反映成本調漲售價，漲幅並不算大。但對 1 字頭房價區而言，假如建商反映成本每坪漲個 2 萬，價格直接跳漲超過一成，衝擊非常大。