〈房產〉台中工業區4年來地產交易150億元 大立光投資逾46億元稱霸

台中近年成為企業佈局重要策略基地，除光學元件大廠大立光 (3008-TW) 外，台商及外商也出現進駐台中熱潮，商仲業者統計，2017 至今，台中編定工業區以台中工業區 150 億元，排名工業地產交易第一，其中，大立光出手金額 46.46 億元，合計買進土地面積 1.81 萬坪。

大立光 46.46 億元購地投資案，已超過第二名的大甲幼獅工業區的 30 億元，及台中港關連工業區的 22 億元交易金額。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，今年台中工業類（工廠、倉儲）建照核發面積，月均量比去年成長 50%，顯示廠商持續看好台中。

從實價登錄的產品交易類型來看，近年企業投資台中工業地產交易模式趨勢，許多企業傾向直接購置土地來蓋新廠與建置生產線，因此近年台中整體工業地產類交易中，工業土地佔交易近 6 成，其次才是直接購買既有廠房使用的工業廠房交易。

交易規模排名第一的台中工業區，近四年工業地產交易金額來到 150 億元，新進駐廠商以高科技產業居多，像是大立光、百容 (2483-TW) 等科技大廠，其中大立光的交易記錄為規模最高；大立光的新廠已陸續發包施工中，新產能預計於 2023 年開出。

排名第二的大甲幼獅工業區交易金額 30 億元，以金屬、機械設備製造業等為主，近期進駐廠商包含岱宇 (1598-TW)、中石化 (1314-TW) 等。

位於梧棲區的台中港關連工業區以 22 億元排名第三，受惠台中港 2.0 計畫、國道四號延伸線、未來捷運藍線題材，使得台中海線搖身一變成廠商熱愛進駐之地，近期此區域以全聯實業前年買地擴增物流廠為單筆投資規模最高，今年則有華元食品持續擴廠以 7.5 億元買下此區域土地建廠。

信義全球總經理柯宏安表示，觀察可支撐台中工業地產發展的原因有三，第一受惠許多半導體、智慧機械大廠進駐，持續吸引相關上下游產業鏈在此群聚。同時，產業進駐帶來更多衍生商務需求服務商機，例如車商也搶攻企業主與高階經理人購車商機，進而投資工業土地蓋展示中心與服務廠。第三、在網路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，自然成為各物流運輸業佈局增設物流中心的重點區域。