〈房產〉桃竹建設吸金 今年來四大建商已砸57.6億元插旗

鄰近雙北的桃竹縣市，因交通建設帶旺房市，吸引上市櫃建商轉進。房仲業者統計，今年前 5 月已有四大上市櫃建商共砸 57.6 億元投資，最高價是興富發 (2542-TW) 砸 39.69 億元，購入 A7 重劃區善捷段 47 地號帶建照土地，土地坪數 2580.8 坪，換算單價 153.8 萬元，創實價登錄以來的區域新高價。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵指出，2021 年 A7 重劃區內，商業區土地交易價格每坪約在 100-110 萬元，善捷段 47 地號不但是商業區土地，還帶有建照，能快速開工，且有可能附帶較豐富的容積獎勵，因此奇貨可居，讓該地每坪以高出行情近 4 成，創下該區段史上新高單價。

台灣房屋集團趨勢中心統計資料，2021 年前 5 個月，在桃竹地區購入土地的有四大上市櫃建商，包括興富發建設、大華建設 (2530-TW)、櫻花建設 (2539-TW) 以及富宇建設 (4907-TW)，分別以 39.69 億元、11.48 億元、6.16 億及 0.27 億元購得桃竹土地，插旗購入青埔、楊梅、龜山以及竹東的土地。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，雙北素地難求，成本也高，因此上市櫃建商的購地範圍，轉向桃竹，但不僅限於桃園高鐵特區、A7 重劃區等一級核心戰區，其他價格親民且生活機能佳的區段，如楊梅麥當勞商圈，以及竹東火車站、竹東榮總醫院周邊商圈，也都是獵地目標。