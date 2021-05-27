〈房產〉房貸期數再創新高 桃園已增至290個月居冠

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台新的房貸貸款期數仍呈現拉長趨勢，反映超過 20 年期的房屋貸款持續增加，2020 年第四季房貸期數拉長至 276 個月，房貸族平均房貸年期已達 23 年，不過房價最高的台北市貸款期數反而較短，桃園市平均房貸期數為 290 個月居冠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸期數持續攀升，與 30 年期房貸申請越來越普遍有關，而 30 年期房貸申請增加的原因，包括房價上漲申請 30 年期房貸，每月的還款負擔可明顯減壓，且銀行評估借款人每月還款能力時，也較容易審查通過，第二個原因則是目前的利率處歷史相對低檔，有些購屋人選擇每月少還，但手上多留一些資金可運用，不像早年房貸利息較高，老一輩的屋主多有早點還完房貸的習慣。

統計顯示，桃園市 2020 年第四季新購置住宅房貸平均期數為 290 個月，台中市則是 284 個月，高雄市則是 288 個月，台南市的 276 個月，新北市則是 281 個月，台北市最少平均為 276 個月。

從歷年房貸期數來看，隨房價攀升與銀行承做 30 年房貸的意願增加， 10 年時間全國的房貸期數也從 225 個月增加到 276 個月，平均貸款期數拉長 4 年又 3 個月。

曾敬德表示，寬限期與拉長貸款年期，都是降低房貸負擔的方式，但民眾購屋還是得謹慎使用這些工具，一方面寬限期過後須面對還本壓力瞬間到來，另一方面拉長還款期限，長期也必須多繳利息，且購屋本身應屬較為保守的購置資產行為，應避免將本來要還款的資金轉進風險過大的市場，以免一個大幅波動讓資金蒙受損失。