〈美股盤前要聞〉Fed緩解通膨憂慮 美股期貨走升

Fed 官員持續緩解通膨憂慮，美股期貨週三 (26 日) 上升，道瓊期貨漲 0.24%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.48%。

1. Fed 副主席：未來政策會議可能開始討論減碼 QE

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二 (25 日) 表示，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論縮減量化寬鬆 (QE)，但具體開始討論的時間將取決於一系列的經濟數據。

身為 Fed 第二把交椅的他直言，美國經濟前景非常、非常樂觀，預計今年美國的經濟成長率 (GDP) 可能超過 6%，甚至達到 7%。

Fed 目前政策立場偏向鴿派，外界擔憂 Fed 對通膨反應可能太慢。克拉里達稱，Fed 不認為經濟過熱會導致通膨失控，因為 Fed 握有調控工具，可以在不損及經濟復甦的情況下加以遏制。

2. 特斯拉 Vision 計畫啟動！5 月新車將放棄雷達感測

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (25 日) 宣布，將放棄自駕系統 Autopilot 、FSD 中的雷達設備，本月起 Model 3 和 Model Y 部分新車自駕系統將改為全鏡頭偵測，沒有雷達感測器，且可在北美進行半自動駕駛。

特斯拉在聲明中說：「這批將是特斯拉首批依靠全鏡頭影像和神經網絡技術，提供 Autopilot、全自動駕駛 (FSD) 和一些主動式安全功能的車輛。」

不過特斯拉警告，在技術調整與轉換期間，Autopilot 和 FSD 系統可能將會受到限制。此外，Model S、X 以及北美以外市場的新車仍將配備雷達感測器。

3. 華盛頓特區檢察長對亞馬遜提起訴訟

繼谷歌、臉書與蘋果後，科技業反壟斷訴訟戰又開啟新的戰線，華盛頓特區檢察長周二 (25 日) 宣布對亞馬遜 (AMZN-US) 提起訴訟，指控這家電商巨擘提高消費者商品價格並打壓創新。

這是美國第一起針對亞馬遜的反托辣斯訴訟，也是去年至今美國政府提出第 6 起類似的訴訟。儘管美國政府很可能對亞馬遜在內的科技業採取進一步行動，但亞馬遜周二股價並未因此受波及，收盤仍小漲 0.43%， 以 3259.05 美元作收。

華盛頓特區檢察總長 Karl Racine 對亞馬遜提起訴訟，他表示，亞馬遜的第三方賣家政策禁止在競爭對手的平台上以較低的價格提供產品，有刻意哄抬價格的嫌疑，讓亞馬遜擁有壟斷力量。

4. Google 大型住商混合園區計畫最快明年動工

加州聖荷西市 (San Jose) 政府周二 (25 日) 晚間批准 Google 在當地設立住商混合的超級園區計畫，最快明年開始動土，預計花費 10 至 30 年時間才能完工。

根據這項名為「Downtown West」的項目，Google 將於聖荷西市開發 80 英畝的住商混合大型園區，當中包含 730 萬平方公尺的辦公空間，足以容納 2 萬名員工和數千套住房，落成後將成為 Google 最大的園區之一。

5. 莫德納擬 6 月初向 FDA 申請使用權

莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周二（25 日）表示，其新冠疫苗對青少年防護效力達 93% 至 100%，計畫在下個月向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權 (EUA)，有望成為繼輝瑞 (PFE-US) 後第二款對青少年有保護力的疫苗。

莫德納也表示，一旦順利通過 FDA 的緊急使用授權，下半年將大幅增加生產國、高中生使用的疫苗數量。本月初時，輝瑞與 BioNTech 已獲 FDA 批准，讓 12 至 15 歲兒童使用其生產的新冠疫苗。

莫德納針對 3,700 名以上、年齡介於 12 至 17 歲間的青少年進行臨床試驗，試驗結果發現，在施打兩劑疫苗的受測者，沒有觀察到染疫病例，而安慰劑組出現 4 起染疫病例，根據莫德納成人臨床試驗的病例定義，顯示防護效力達 100%。