Fed副主席：未來政策會議可能開始討論減碼QE

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二 (25 日) 表示，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論縮減量化寬鬆 (QE)，但具體開始討論的時間將取決於一系列的經濟數據。

身為 Fed 第二把交椅的他直言，美國經濟前景非常、非常樂觀，預計今年美國的經濟成長率 (GDP) 可能超過 6%，甚至達到 7%。

Fed 目前政策立場偏向鴿派，外界擔憂 Fed 對通膨反應可能太慢。克拉里達稱，Fed 不認為經濟過熱會導致通膨失控，因為 Fed 握有調控工具，可以在不損及經濟復甦的情況下加以遏制。

上週三 (12 日) 美國 4 月 CPI 數據增幅創逾 12 年新高，克拉里達坦言，該數據是令人非常不快的意外。

克拉里達認為，這些通膨壓力將在很大程度上被證明是暫時的，與 Fed 其他官員言論相呼應，供應鏈瓶頸是影響通膨的暫時性因素。

有關量化寬鬆的下一步是什麼？克拉里達回應，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐。

克拉里達稱，在即將召開的會議上，FOMC 可能開始討論縮減資產購買的步伐，具體討論的時間點將取決於經濟數據狀況。

Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議，屆時官員不僅將發表新的政策聲明，還將更新其對經濟增長、通膨、失業以及目標利率的適當路徑預測。