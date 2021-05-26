亞馬遜AWS計畫於2022年在UAE開設三座數據中心

全球最大雲端服務商亞馬遜雲端服務 (AWS) 在週三 (26 日) 表示，將在明年上半年於拉伯聯合大公國 (UAE) 開設三個數據中心，以應對該國雲端服務需求的迅速增長。

由於新冠肺炎疫情的影響，雲端解決方案的需求持續增加。報導指出，新的數據中心將使該公司能夠將其數據儲存產品擴展到公共、私人企業、新創企業和教育機構。

AWS 全球公共部門副總裁 Max Peterson 表示：「自 2019 年以來，我們持續在該地區進行投資，隨著雲端運算需求的快速增長，我們有必要增加更多的產能。」

根據國際數據公司 (International Data Corporation) 的數據顯示，中東和非洲市場是全球公有雲服務領域成長最快的地區之一。

IDC 稱，到 2025 年，該地區在公有雲服務上的支出預計將激增至 116 億美元，年增 25.5%。UAE、沙烏地阿拉伯和南非仍然三個最大市場。

根據財報顯示，受惠於雲端運算的需求增加，AWS 今年第一季的營收為 135 億美元，年增 32%。

在全球範圍內，AWS 在 25 個地區擁有 80 個數據中心，該公司未來幾個月也計畫在澳洲、印度、印尼、西班牙和瑞士建立數據中心。

在過去的 12 個月中，隨著企業組織在疫情中適應新的工作方式、客戶參與、業務流程和供應鏈的變化，數位化轉型加速發展，對雲端服務的需求大增。再加上部分經濟體的反彈，政府的刺激措施、大規模疫苗接種計劃的推出，增強了客戶對簽下多年期合約的信心。

根據市場研究公司 Canalys 公布的全球雲端服務市場報告顯示，今年第一季雲端基礎設施服務支出成長 35%，達到 418 億美元。其中，亞馬遜 AWS 是領先的雲端服務供應商，在 2021 年第一季達到 32% 的市占率。