〈美股早盤〉美股開盤小幅上揚 道瓊、標普500平盤狹幅震盪

美股主要指數周三 (26 日) 全數開高，道瓊工業指數漲 85 點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.4％，標普 500 指數漲 0.2%，費半漲 0.3％，道瓊和標普隨後於平盤狹幅震盪。

隨著美國單日新增確診病例降至 2.5 萬例以下，且將近一半的美國人口至少接種一劑疫苗，對於經濟前景的樂觀情緒逐日攀升。

受惠於經濟復甦的航空和郵輪股開盤上揚，嘉年華遊輪 (CCL-US) 漲近 1%，挪威郵輪 (NCLH-YS) 漲 1.2%，美國航空 (AAL-US) 漲 1.3%，聯合航空 (UAL-US) 漲 1.4%。

比特幣本周以來首度回升至 40000 萬美元上方，幫助點燃市場情緒，並帶動相關概念股走高。Riot Blockchain(RIOT-US) 和 Marathon Digital Holdings(MARA-US) 均漲超 7％，Coinbase(COIN-US) 漲 1.5％。

近期，多位 Fed 官員陸續釋出鴿派看法，使市場對通膨前景的擔憂情緒降溫，恐慌指數 VIX 降至月初以來最低。

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周二表示，4 月 CPI 數據固然令人意外，但通膨壓力僅為暫時，其仍對美國經濟和就業市場復前景甦感到非常樂觀，與此同時，他認為央行可在必要時討論縮減 QE 的路徑，且有能力在不破壞經濟復甦情況下控制通膨。

Fed 金融監管副主席夸爾斯 (Randal Quarles) 將於周四發表言論，且周五還將發布個人消費支出物價指數 (PCE)，因通膨擔憂未完全解決，市場將繼續關注。

截至台北時間周三 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 85.00 點或 0.25%，暫報 34397.46 點

那斯達克綜合指數上漲 48.70 點或 0.36%，暫報 13705.87 點

標普 500 指數上漲 7.65 點或 0.18%，暫報 4195.78 點

費半上漲 9.41 點或 0.30%，暫報 3144.08 點

台積電 ADR 上漲 0.62% 至每股 114.99 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.571%

紐約輕原油下跌 0.85% 至每桶 65.51 美元

布蘭特原油下跌 0.60% 至每桶 68.24 美元

黃金上漲 0.32% 至每盎司 1904.00 美元

美元指數上漲 0.29% 至 89.89 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nordstrom(JWN-US) 早盤下跌 8.19％，至 33.51 美元。

隨著疫情趨緩，購物人潮再度湧現。美國時裝零售百貨 Nordstrom 公布 Q1 營收勝過市場預期，虧損雖較去年同期收斂，但仍高於預期。

Urban Outfitters(URBN-US) 早盤上漲 12.50％，至 39.33 美元。

零售公司 Urban Outfitters 公布 2022 會計年度 Q1 財報，營收獲利雙雙高於市場預期，其中 EPS 報 54 美分，足足高出市場預期 3 倍多。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 2.50％，至 13.12 美元。

福特周三 (26 日) 宣布，將 2030 年在歐洲實現全電動化的支出，自原先的 220 億美元上調至超過 300 億美元，並表示希望能在 2030 年前，將全球電動車佔汽車銷量比重推升至 40%。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 132 萬桶

華爾街分析：

Avatrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示，如今市場似乎處於停滯狀態，多頭竭盡全力維持當前勢頭，卻發現難以將股價推升至紀錄高位。

Caxton 分析師 Michael Brown 也稱，本周市場繼續維持在二檔狀態，考慮到周三公布的經濟數據較少，預計這波趨勢可能延續下去。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球市場策略師 Gabriela Santos 解釋，4 月初以來，市場持續處於盤整階段，去年 3 月至 11 月為市場周期展開的第一階段，當時由防疫概念股主導，再來是去年 11 月至今年 3 月的經濟重啟階段，現在我們已經超過復甦腳步，並專注於未來的經濟擴張，但因近期缺乏最新經濟數據，所以我們看到市場處於盤整狀態是合理的。