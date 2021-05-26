特斯拉Vision計畫啟動！5月新車將放棄雷達感測 採全鏡頭自駕系統

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (25 日) 宣布，將放棄自駕系統 Autopilot 、FSD 中的雷達設備，本月起 Model 3 和 Model Y 部分新車自駕系統將改為全鏡頭偵測，沒有雷達感測器，且可在北美進行半自動駕駛。

特斯拉在聲明中說：「這批將是特斯拉首批依靠全鏡頭影像和神經網絡技術，提供 Autopilot、全自動駕駛 (FSD) 和一些主動式安全功能的車輛。」

不過特斯拉警告，在技術調整與轉換期間，Autopilot 和 FSD 系統可能將會受到限制。此外，Model S、X 以及北美以外市場的新車仍將配備雷達感測器。

特斯拉此前表示，只有鏡頭提供視野的系統才是實現完全自駕的全部條件，並且正計劃將美國市場車輛轉移至全鏡頭系統。執行長馬斯克在 3 月中旬也曾發文表示，特斯拉自駕系統將改為「純視野、無雷達」的方法。

特斯拉的輔助駕駛系統使汽車能夠在行駛在車道上不至於偏移，並保持車與車之間的距離，目前舊款特斯拉駕駛系統由 8 個環景鏡頭、1 個前置雷達、 12 個超聲波感測器，以及偵測物體距離的無線電雷達感測器所組成。

雖然 Waymo 、Cruise 等許多自駕車商普遍採用光學雷達 (LiDAR) 和雷達感測器搭配鏡頭來綜合偵測，但特斯拉卻專注於使用鏡頭來分析路況。

鏡頭影像可藉由機器學習來進行解釋，而雷達和光學雷達感測器則提供更多數據，這些數據可以為汽車提供更可靠避開路障的方法，尤其是在能見度較低的情況下。

儘管馬斯克仍認為光學雷達是「傻瓜才選的技術」，稱其太貴且難以使用，但特斯拉車款至今仍未完全放棄使用雷達感測。

Edge Case Research 技術長 Phil Koopman 認為，特斯拉應該能夠透過全鏡頭系統提供自駕功能，但未來可能需要重新引入雷達，以提供更高級的自動化功能。