〈房產〉全台新建案賣壓排行 新北淡水及板橋分居冠亞軍

疫情緊張為台灣房市投下不確定因素，尤其是待售建案多的地區更是首當其衝，591 新建案統計全台六都、新竹各行政區的新案餘屋量，前 15 大餘屋量區域，近半數集中在新北市，像是淡水與板橋區分別奪下冠亞軍，季軍則是北屯。

形成賣壓的主因是區域內均有推案集中的成熟重劃區，因待售戶數多，餘屋多、但相對選擇也多。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計全台各行政區新案餘屋量，根據統計，六都前 15 名待售物件最多的行政區，新北市就佔了 7 個，接近半數，包括淡水、板橋、新店、新莊、林口、三重以及土城等區域，上述區域由於重劃區多，且建商推案量龐大，也讓新北市成為全台賣壓最高的地方。

其中淡水的 7360 戶與板橋的 5962 戶分別位居冠亞軍。淡水因聯外交通與天候因素，使區域待售戶數一直高居不下；而板橋雖然銷況維持一定水準，不過光是江翠北側重劃區前 2 年大量推案，加上今年舊市區光是上半年就有「永翠漾」、「立信天禧」以及「臻園」還有「三輝玳門」等大量體個案進場，顯示板橋市場供給量充足。

另外，新店與新莊餘屋量也各別拿下第 7 與第 8 名，新店賣壓來自央北龐大供給量，央北重劃區今年截至 4 月中旬就推出約 200 億元新案總銷量體，預計上半年度另有 180 億元的量體將持續注入。而新莊部分則因頭前與副都心 2 重劃區上半年沒有新案進場，區域內僅剩大坪數總價高的產品緩慢去化。然而三重推案量雖然比新北其他進榜的行政區多，但由於近北市且生活機能到位，價格又相對親民，因此吸引許多北市客群在此置產，此次僅排第 12 名，賣壓相對小。

再來受到雙北房價推擠影響，脫北者移居桃園也帶動桃園案量暴增，然而桃園在重劃區多但供給速度遠大於去化速度下，也成為賣壓區，就待售量而言，桃園、龜山與中壢區分別拿下第 4 到 6 名，餘屋戶數分別約 4 千戶左右。桃園區內由於有中正藝文特區、中路特區、經國重劃區及小檜溪等多個重劃區，在線個案居冠，高達 118 個；另外，龜山的 A7 重劃區一向為北台灣房市熱區，有捷運機能可直達北市，且還有 2 字頭房價，吸引周邊雙北、桃園購屋客。

而中壢青埔重劃區為北台灣最大重劃區，近年在華泰名品城、新光影城、環球購物中心與全台最大 IKEA 等大型商場進駐下，房價高漲，但機能因未跟上舊市區，所以價格有待考驗，也使得區域銷售成數約僅 4 成。