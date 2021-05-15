Fed卡普蘭重申：應盡早討論調整QE 供需失衡提高通膨風險

週五 (14 日) 達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 重申，聯準會 (Fed) 應該儘早開始討論調整量化寬鬆 (QE)，美國經濟恐因供需失衡提高通膨風險。

卡普蘭近期和聯準會主席鮑爾與同仁的言論相互矛盾，鮑爾與大多聯準會官員都口徑一致稱，現在還不到時候來談論調整每月 1200 億美元的債券購買步伐，通膨的上行壓力是暫時的。

然而，上月底卡普蘭對美國金融市場失衡提出警告，直言 Fed 儘早開始討論調整量化寬鬆 (QE) 是適當的，週五卡普蘭重申 Fed 當宜盡早地討論減碼 QE。

卡普蘭提到：「隨著越來越清楚地看到，我們正在走出大流行，並取得實質性進展，應該開始討論縮減量化寬鬆。」

此外，卡普蘭週五還表示美國經濟面臨的通膨風險可能性提高。

美國 4 月消費者物價指數年增 4.2%，創 12 年來最大增幅，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 亦持續大幅上升。週五密大消費者信心調查顯示，未來 1 年預期通膨率達 4.60%，為 10 年來最高，未來五年預期通膨率達 3.10%，亦創下 10 多年來最高紀錄。

他對經濟和房地產市場的過度和失衡感到擔憂，正仔細觀察供需失衡是否會導致更高通膨，

受全球半導體短缺影響，現在可能需要長達兩年的時間才能解決該問題。卡普蘭正關注商品失衡問題需要多長時間來解決，擔心該失衡將波及到通膨預期。