美國為倡青少年接種疫苗 攜交友軟體出妙招

白宮為向青少年倡導接種新冠疫苗與提高防疫意識，周五（21 日）宣布將與 Tinder、Hinge、Bumble(BMBL-US)、Plenty of Fish 等交友軟體合作，在交友檔案中新增新冠疫苗接種狀態。OkCupid 更表示，顯示已接種狀態的用戶，成功配對機率高出 14%。

白宮新冠病毒抗疫小組官員 Andy Slavitt 表示，說：「我們終於找到一種能讓所有人都更有魅力的方法，那就是接種新冠疫苗。」

白宮表示，這些交友軟體將提供顯示接種疫苗狀態的圖章，並提供對象是否接種疫苗的篩選項目，此外接種過疫苗的用戶，還能免費使用需額外付費的功能。

除了 OkCupid 已宣布將於下周一（24 日）推出標註疫苗接種的新功能與優惠活動外，另兩款交友軟體 Chispa 與 BLK 也將於 6 月 1 日跟進。

此外，美國交友軟體龍頭 Match Group(MTCH-US) 也證實將參加白宮的計畫，旗下軟體包括 Tinder、Match、OkCupid、Hinge、Plenty of Fish、BLK、Chispa 將在未來幾周進行認證疫苗接種後即可享額外付費功能的活動，將持續至 7 月 4 日。

Match 執行長 Shar Dubey 對於與白宮合作感到榮幸，認為這對提高青少年防疫意識與疫苗接種來說相當有意義，也能讓每位用戶能安心約會。

康乃狄克州的昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）2 月的民調曾顯示，超過 60% 的美國成年人已至少接種過一劑疫苗，但 18 至 34 歲的成年人中仍有 42% 不願意接種疫苗。

美國「科學」期刊（Science）的一篇研究顯示，去年有 70% 的新冠病毒傳播由 20 至 49 歲的年輕人造成，報告中也提到，目前有越來越多年輕人因感染變種新冠病毒引發重症住院。

隨著變種病毒傳播擴散、炎熱的夏季即將到來，以及多州紛紛取消接種者的口罩令，美國政府也加緊腳步鼓勵年輕人接種疫苗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，截至周四（20 日）為止，美國新冠疫苗疫苗接種劑數已達 2.794 億劑，相當於約有 48.2% 的人至少注射一劑疫苗。