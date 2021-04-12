美國待售房屋量降至新低 恐助漲房價持續攀高

美國房價飆升，專家指出，房價可能會保持高位，並持續一段時間，因為關鍵在於供應短缺。

美國房市目前處於狂熱，美國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，這「不是泡沫，而是供應不足導致」。

待售房屋數量創低

根據 NAR 最新數據，美國的待售房屋數量創歷史新低，僅為 103 萬套。相比之下，在上一次房地產泡沫高峰期 (2007 年 7 月)，待售房屋數量超過 400 萬套。

(圖表取自 Axios)

Realtor 數據指出，美國本周掛牌房屋總量年減 54%，降下幅創紀錄，掛牌價格中位數比去年上漲 17.2%，已連續 34 周增速超過兩位數。

Redfin 統計，目前幾乎有近半的房屋，在掛牌銷售的一周內就賣出。德州銷售房價的中位數，在 1 年內就上漲 40%，至 52 萬美元。

多種因素推升漲勢

美國本輪房價強漲由多種因素共同推動，包括：抵押貸款利率處於低位，疫情期間房屋開工建造放緩，人們在家上班的情況增加，帶來對換屋的需求，以及股市的獲利，讓美國人有更多的資金支付頭期款等因素。

與 2000 年代房屋翻修增加的情況不同，這次沒有這樣的熱潮，無法增加供應。

Yun 認為，最糟糕的情況是，如果利率保持低位，而需求增加，但供應量沒有增加的情況下，房價將會持續攀升，至無法再漲為止，這也會造成貧富差距的擴大。

與此同時的好消息是，如果拜登的基建計畫促進建築業繁榮，有望增加更多的供應，來阻止美國房價繼續飆升。