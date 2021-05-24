中國五部委大動作約談礦企 展現穩物價決心

周一 (24 日) 中國發改委指出已聯合中國工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等四個部門召開會議，並聯合約談鐵礦砂、鋼材、銅、鋁等產業中具市場影響力的重點企業，同時鋼鐵工業協會、有色金屬協會也參與會議。五大部門要求各產業自律，不得哄抬物價，再度顯示中國政府強壓原物料價格的決心。

發改委表示會議中指出，今年以來部分原物料價格不斷大漲，甚至不乏創新高的產品類別，引發各方關注。而原物料大漲除了產地因素影響外，也有過度投機炒作的行為，對價格上漲產生推波助瀾效果。

因此中國政府要求，相關重點企業要以大局為重，履行社會責任，促進上下游產業協調發展，維護產業良好生態，應帶頭維護原物料市場價格秩序，不得串通操縱價格、散播假消息，也不得囤積，哄抬價格。

(圖片: AFP)

同時中國五大部委要求相關行業協會要履行產業自治組織功能，要求企業加強自律，共同維護好產業正常市場秩序。會議中也明確表態，下一步監管部門將密切監測原物料價格走勢，對於任何違法行為零容忍。

最後與會的企業和產業協會同聲表示，將依照會議中提醒與要求，履行社會責任，依法合法經營，穩定市場價格。

中國主管機關大動作，導致今日 A 股開市後鋼鐵、鐵礦砂等類股指數跌幅較重。此外，鐵礦砂期貨跌幅擴大至 8.4%，熱卷、螺紋重挫逾 6%、焦炭期貨主力則大跌逾 5%，跌破 2300 元 / 噸水準，創 3 月底以來新低。

之前，中國國務院常務會議已在一周內兩度喊話要求控制原物料價格。中國國務院總理李克強要求，要密切追蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，因應原物料價格漲幅過高以及其連帶的影響。各部門要做好原物料供應及價格穩定，保持經濟平穩運作。

