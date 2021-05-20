中國鋼鐵限產 海岬型運價不易拉高 恐有修正壓力

評估散裝航運景氣的 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 5 月上旬衝上 3266 點，近期已從高檔回落，近一周修正約 10%，由於全球粗鋼產量增加帶動鐵礦砂運送需求，但中國今年粗鋼產量目標不高於去年，預期接下來粗鋼產量下滑將影響對鐵礦砂進口的需求，海岬型運價難再拉高，反而有開始修正壓力。

今年以來，中國改往澳洲外的其他國家運煤，使小型船運價從過往每日 8000-9000 美元的水準飆升至 2 萬美元，法人統計，最高紀錄出現在 3 月 19 日每日運價高達 2.45 萬美元，而 4 月起海岬型船運價接棒漲，運價從每日 2 萬美元一路上漲至 5 月 10 日的 4.7 萬美元高峰，並推升 BDI 指數於 5 月上旬寫下 2010 年來新高。

受到中國調控鐵礦砂期貨價格影響，海岬型船運價已修正到每日 3.58 萬美元，法人指出，中國鋼鐵限產，今年粗鋼產量目標不高於去年，研判海岬型運價要拉高可能性不高。

不過，根據海運諮詢機構 Clarkson 預估，今年鐵礦砂運送需求增長 2.4%、煤炭運送需求由 2020 年衰退 10.4% 轉為正增長 4.6%，散裝運送需求為 4%，供給方面扣除拆船運力後增長 3%，已呈現需求大於供給。

法人認為，在需求穩定的支撐下，今年 BDI 指數仍可望擺脫 2019-2020 年大幅動盪格局。