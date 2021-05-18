銅價重拾漲勢 因供應風險、美元承壓及中國需求提振

銅價周二 (18 日) 上漲，一部分原因是美元承壓，使以美元定價的金屬更便宜，此外，中國溢價的上漲則顯示出，全球主要消費者需求有所改善的跡象，而智利也有供應中斷的擔憂。

至格林威治時間 0152，倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅上漲 0.7%，至每噸 10446 美元，是過去 6 周以來下跌的銅價首度見到反彈。上海期交所的 6 月銅合約上漲 1.4%，至每噸 75730 元人民幣 (11772 美元)。

達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 表示，他預計直到明年才會升息，因市場預期美國利率將在很長一段時間內保持低點，美債殖利率陷入停滯，打擊美元。

必和必拓在 Escondida 和 Spence 礦山的工人，上周五拒絕了公司最終的薪資提議，近 97% 的工會會員選擇罷工，使得銅的供應也出現中斷威脅。根據智利勞動法規，必和必拓現在有權要求政府進行為期 5 天的調解。

上周，隨著中國加大針對大宗商品漲勢降溫的努力，銅與其他工業材料均下跌。Jinrui Futures Co. 周一表示，在價格回落之後，中國的需求正在恢復，這表明國內現貨溢價將飆升。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，金屬、鐵礦砂和穀物的漲幅，將在年底前下降，因為漲幅已經遠超過基本面。