〈陸港盤後〉證券、白酒扭頹勢 A股三大指數黑翻紅

中國政府再度大動作要求中國各類礦商穩定原物料價格，導致原物料期貨再度重挫，利空影響周一 (24 日) 上證指數開低，而受到礦產類股持續重挫下，深證與創業板指也跟進翻黑，其中創業板指一度下跌逾 1%。

但之後以證券為首的非銀金融類股大漲，白酒類接力撐盤，帶動三大指數由黑翻紅。而成交量能方面也較上周五有所擴大，今日滬深兩市成交總額人民幣 8423 億元，較前一交易日增加人民幣 343 億元。

港股方面，上周美股大多收黑，及 A 股早盤走勢疲弱，拖累港股早盤開低，加上科技類股跟隨美股同族群下挫走勢，導致恒指跌幅一度擴大約 300 點。不過科技類股止跌回穩，恒指跌幅收斂。

午盤後，生技醫療類股擴大漲勢，公共事業保持紅盤，帶動恒指回到平盤附近，但終場仍受到科技類股下挫拖累而收黑。科技類股是今日港股重災區，FIT 鴻騰精密（6088-HK）崩跌 9%，成科技指數中跌幅最大者。京東健康（6618-HK）大跌 6%、聯想（992-HK）大跌 4.2%、網易（9999-HK）重挫 3.3%，均是科技指數中跌幅較重的成份股。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.31%，報 3497.28 點；科創 50 指數上揚 1.19%，報 1330.87 點；深證成指揚升 0.62%，報 14506.61 點；創業板指上升 0.85%，報 3139.69 點。

恒生指數小跌 0.16%，報 28412.26 點、恒生科技指數下挫 1.85%，報 7876.61 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 18.86 億元，其中滬股通買超人民幣 5.72 億元，深股通買超人民幣 13.14 億元。

法人觀點

中信證券認為，目前市場流動性延續寬鬆情勢，流動性逐漸回溫，在市場風險偏好提升之下，投資人可轉向成長型類股。礦產類股因為原物料價格大漲已引發中國政府嚴重關切，這類族群應避免過度投入。投資人可聚焦符合國家戰略發展趨勢，有廣闊市場空間的成長製造類股，可留意新能源、科技自主可控、國防安全和智慧製造四條主軸。

