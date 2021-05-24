華為續留美國貿易黑名單 制裁TikTok擱置中

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在接受 Yahoo 財經訪問時表示，美國將繼續把華為列入貿易黑名單中，但不會對短影音平台 TikTok 立刻採取行動，另外指出將持續評估對中國關稅事項。

雷蒙多指出在她就任美國商務部長後，已將 5 至 6 家中國企業列入實體清單內，當中包含電腦公司。之前，美國制裁 7 家中國企業和機構，稱這些實體參與建造中國軍方使用的超級電腦，從事威脅美國國家安全或外交政策利益的活動。

她直言美國需要防範中國，透過大量投資國內項目，以防止中國威脅美國的國家安全。

雷蒙多提到，華為仍然在實體清單內，且沒有理由認為它會被移除。至於 TikTok，她沒有有關消息。事實上，在拜登政府接棒後，已擱置強制 TikTok 出售的美國業務的計劃。但該公司仍不能排除還會是受到美國海外投資委員會（CFIUS）要求出售美國業務的可能性。

(圖片: AFP)

受到美國強硬制裁之下，華為前終端 CEO 余承東指出華為目前營運所遭遇到的困難。他表示在經歷美國 4 波制裁後華為業務舉步維艱，因為華為很多產品已無法生產而導致嚴重缺貨。目前華為還能生產製造的產品包括耳機、螢幕、NB、路由器等。

另一方面，韓國統計機構公佈的數據顯示，在華為 5G 設備遭到全球不少國家禁用之下， 2020 年第二季到第三季，華為在 5G 通信設備市場上的比重從 43.7%，下滑至 32.8%；而愛立信的比重則從 20.7%，增至 30.7%。

除了愛立信成功搶奪華為市占之外，諾基亞也虎視耽耽分食華為與中興流失的訂單。外媒報導指出，英國電信開始拆除 5G 網路中的華為設備，且英國電信將用諾基亞的 5G 設備進行替代，同時諾基亞也成功拿下不少在瑞典的訂單。

