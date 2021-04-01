美中交惡逼急波音 執行長坐不住出面向政府喊話

美國飛機製造商波音 (BA-US) 周三 (31 日) 呼籲美國政府，應把人權和其他中國相關的爭議與貿易關係分開處理，並警告，若美國的飛機製造業遭中國拒之門外，歐洲的競爭對手空中巴士 (Airbus) 將坐收漁翁之利。

波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）在商業線上論壇上表示，公司承受不起被中國市場孤立的後果，限制貿易並不會帶來任何好處，只會讓競爭對手有機可趁。

卡爾霍恩也提到，希望美國能將中國的人權、智慧財產權等問題，與貿易關係劃清界線，分開處理，維持兩大經濟體間的自由貿易。

就政治而言，他認為中國問題對拜登政府而言比川普政府更棘手，但波音仍須與世界上最大貿易夥伴中國交易。卡爾霍恩同時也稱讚拜登政府與歐盟在取消飛機關稅方面取得進展，認為這比解決中國問題容易。

737 MAX 因墜機事故遭全球禁飛近兩年，目前已逐漸復航，而中國是少數幾個尚未批准該型號客機復航的國家之一。儘管中國東方航空（China Eastern）周三透露，目前正與波音協商大筆訂單，但波音何時能恢復對中國出貨仍存在巨大的不確定性。

Max 客機是波音收入的關鍵來源，據公司官網公告資料，在川普執政時期時，波音從未獲得中國的任何一筆 Max 客機的訂單，直到去年美國政權易主，向中國貨運航空公司（China Cargo）出售兩架 777 貨機，才打破自 2017 年底以來的零訂單窘境。

路透報導，波音和空巴各自約有 25% 的飛機銷往中國，而中國國旅市場規模已超越美國，為全球最大。

針對波音發表的言論，白宮和美國貿易辦公室沒有回應。