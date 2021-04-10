波音737 MAX又出包 急發聲明建議16家航空公司停飛

波音 (BA-US) 周五（9 日）緊急發布聲明表示，由於 737 MAX 客機的電力系統有潛在疑慮，已建議 16 間航空公司暫時停飛該型號飛機。

波音 737 MAX 先前曾因兩起墜機事件，造成 346 人死傷，被停飛近兩年，如今復航不久電力系統又出問題。

出包消息影響波音周五股價一度下挫 1.8%，終場下跌 1.02%，每股收 252.36 美元。

在波音發出聲明後，美國三大使用 737 MAX 客機的航空公司：西南航空、美國航空、聯合航空表示，已停飛逾 60 架該型號飛機。

據路透報導，波音通知航空公司，該型號飛機維修需費時幾個小時或幾天，另外也有消息人士指出，這次 737 MAX 出包影響全球約 90 架飛機。

美國航空 (AAL-US) 營運長 David Seymour 表示，公司約有 17 架 737 MAX 飛機受到影響，波音公司經追蹤調查後，目前將問題矛頭指向安裝時的流程異常。

波音的交機情況尚不清楚，不過有消息人士說，737 MAX 的問題恐影響波音的飛機交付。

投銀 Cowen 的分析師 Cai von Rumohr 說：「因為波音已掌握 737 MAX 的問題出在哪裡，維修看起來也相對簡單，所以不太可能因此暫停交機，儘管目前還不清楚會否會對預計的最大交付量產生影響。」

美國聯邦航空署（FAA）表示，波音已在周四晚間通知各航空公司，建議暫時停飛 737 MAX，待解決電力系統問題後再復航，目前正與波音密切合作調查問題。

西南航空 (LUV-US) 是其中一家受影響的業者，該公司表示已取消 30 架 737 MAX 飛機航班，將派其他型號飛機出勤替代，預計航班不會受到影響。