〈財報〉波音Q1公布連6季虧損 看好今年為關鍵轉捩點

波音 (Boeing) 周三 (28 日) 公布 2021 年第 1 季財報，營收較去年同期下滑 10%，且連續 6 季錄得虧損，但客機交付情況已漸改善。波音表示，隨著疫苗接種速度加快，預計 2021 年將會是產業的關鍵轉捩點。

財報發布後，市場反應相對平穩，周三美股開盤波音僅跌約 1%，隨後於盤中擴大跌勢。截至台北時間周四 (29 日)0 時許，波音(BA-US) 跌 3.29％，暫報 234.30 美元。

波音股價日線圖 (圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

營收：152.2 億美元，年減 10%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 150.2 億美元

淨虧損：5.61 億美元，去年同期為 6.41 億美元

(Non-GAAP) 每股虧損：1.53 美元，低於去年同期的 1.70 美元，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 1.16 美元

(Non-GAAP) 自由現金流：-36.8 億美元，華爾街預期為 - 33 億美元，去年同期為 - 47.3 億美元

波音 Q1 財報細項指標 (圖：波音)

波音 Q1 商用飛機部門營收年減 31%，至 42.7 億美元，總計交付 77 架商用飛機，僅為 2019 年 Q1 的一半，但已較去年 Q1 的 50 架有所成長。

值得注意的是，自從獲取全球航空監管機構的飛行認證以來，波音已交付 85 架 737 Max 客機，並計劃在 2022 年初將月產能提高至 31 架，這項數據對投資人來說為關鍵，因爲這事關波音如何盡快消耗之前停放在倉庫的 400 多架 737 Max 客機庫存，以減少現金耗損。

除了 Max 機型外，如今波音每月還生產 5 架 787 夢幻客機，符合華爾街預期。波音在上月恢復 787 夢幻客機的交付，但因國際航線持續受疫情干擾，銷售進度較緩慢，該公司預估今年底將能消耗絕大多數庫存，並重申在 2023 年底前交付首架 777X 客機的預期。

至於其他部門，Q1 國防、太空和安全部門營收年增 19%，至 71.85 億美元；全球服務營收年減 19%，至 37.49 億美元

波音執行長 David Calhoun 表示，新冠疫情持續挑戰市場環境，但隨著疫苗供應加速，2021 年仍是產業的關鍵轉折點，波音將在產官齊力合作下，實現強勁復甦。

儘管如此，波音認為疫苗接種和感染率、美中關係以及中國在內等航空監管機構對於 737 Max 客機復飛的批准，會是接下來必須關注的主要風險。