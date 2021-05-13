〈房產〉CBRE標售水湳經貿園區近3000坪建地 如成交將改寫區域新高

外資商仲世邦魏理仕（CBRE）接受業主委託，公開標售位於台中水湳經貿園區土地，本次標售土地面積近 3000 坪，標售底價 113.5 億元，使用分區為第二種文化商業區土地，以底價換算每坪底價也近 380 萬元，如完成標售，將刷新水湳經貿園區建地單價新高。

此次標售的台中市水湳經貿園區建地面積 2986.96 坪，使用分區為第二種文化商業區土地，容積率 40%，建蔽率 500%，以底價每坪 380 萬元標售，將刷新今年創下的文商段 79 地號每坪 280 萬元，總成交價 72 億元紀錄。

台中水湳經貿園區原為台中水湳機場，總開發面積 254 公頃，是台中當今開發核心，區內匯集各項重大公共建設，引領國內城市開發建設的潮流。園區內中央公園占地更達 67.34 公頃，是台北大安森林公園的 2.58 倍，為全台灣最大的都會區公園。標售標的除了具有面中央公園第一排的絕世景觀，更緊鄰結合中央公園、圖書館、森林中的美術館之稱的「綠美圖」，屬經貿園區內最珍貴稀有的鑽石級寶地。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，CBRE 本次受託標售標的緊鄰中央公園、綠美圖、鄰近水湳轉運中心，基地臨路 120 米，正面中央公園面寬 160 米，該區一般建築高度限制 48 米、100 米、140 米，但此次標售標的建築高度可達 160 米，預計未來興建大樓後，將成為該區地標建築。

台中水湳經貿園區目前已有在地知名建商如寶輝建設、精銳建設、總太建設 (3056-TW)、達麗建設 (6177-TW) 親家建設、豐邑建設搶先進駐，預期未來將有更多全省各地重量級建商持續搶進。