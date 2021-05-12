〈房產〉去年全台六都增2.4萬筆36年以上老宅房貸 雙北占6成

根據聯徵中心統計資料顯示，2020 年六都屋齡 36 年以上老宅，共有約 2.4 萬筆新增房貸，其中數量最多的是新北市，共有 7380 筆，平均購置總價 855 萬元老宅，最貴的則是台北市 1703 萬元，去年雙北市 36 年以上老宅新增房貸數量，就占六都的 6 成，

如以區域來看，老宅市場明顯南不如北，且貸款條件也遜於雙北市，不過桃園、台南與高雄去年老宅平均價格不到 600 萬元，對於首購自用仍有一定吸引力。

根據內政部不動產資訊平台統計，六都 2020 年住宅交易平均屋齡以台中市 27 年最高，其次為台北市 25-26 年，第三為新北市 24-25 年，交易屋齡最低的是桃園市，約在 16-18 年。

不過，台北市因危老盛行，加上市中心的公寓普遍屋齡都在 30 多年以上，因此購置老宅的狀況還算普遍，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市房貸利率最低，銀行鑑估成數六都最高，反映台北市房子雖老，但仍是銀行眼中條件不錯的抵押品，有些老宅甚至還有機會參與危老或都更改建，去年北市 36 年以上老宅平均房價約 1703 萬元，平均每坪單價約 55.7 萬元。

至於新北市則是受到房價逐漸攀升，加上大台北地區的捷運網絡不斷向外擴張，民眾對於捷運站點周邊的老宅接受度提升，因此去年老宅房貸增加數量位居六都之冠，平均房價約 855 萬元，購置平均約 26.3 坪的老宅，從坪數面積來看，應該有不少比例屬於公寓型產品。

不過大台北以外的區域，因為區域內大樓型產品逐漸受到消費者歡迎，因此屋齡 36 年以上老宅並非市場主流，桃園、台南與高雄，去年 36 年以上老宅，申請房貸銀行鑑估價格平均不到 600 萬元，且貸款利率 1.63-1.68% 也高於北市的 1.51%，不過坪數面積相對北部大一些，研判除了老公寓產品以外，有些成交可能是老舊透天厝產品。