無畏晶片荒！分析師喊買通用、福特 目標價均隱含漲幅40%

兩位新追蹤福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 的分析師非常喜愛這兩家傳統車廠，甚至預期這兩家股價能較週三股價上漲約 40%。

券商 Tudor Pickering Holt & Co 研究團隊分析師 Matt Portillo 和 Jeoffrey Lambujon 在報告中指出這兩家不同的利多。

Portillo 指出，通用汽車在自動駕駛領域擁有「有利地位」，這種評價可能會讓特斯拉 (TSLA-US) 投資者大感意外，因為特斯拉一直被視為無人駕駛技術的領導者。福特的轉型則讓 Lambujon 印象深刻。

Tudor Pickering 均給予這兩家股票「買進」評級，福特目標價是 17 美元，通用的目標價則是 76 美元，兩個價格都較現行股價隱含 40% 漲幅。

然而，這個買進的新評級週一發布後，週二傍晚由評級機構匯總挑入，尚未對這兩家股價有太大的幫助。過去幾日福特約下跌 1.3%，通用則下跌約 2.5%，兩家均連續下跌 2 日，福特收盤報每股 12.11 美元，通用收在 55.53 美元。

但由於對通膨上升的擔憂情緒，整個市場都走低， S&P 500 指數和道指均大約下跌 0.29% 和 0.48%%，特斯拉更是下跌了 2.49%。

通用也像特斯拉擁有自動駕駛解決方案。通用擁有一家軟體初創公司 Cruise，目前正在測試複雜的機器人計程車。對於通用房車來說，最高級的駕駛輔助功能叫做「超級巡航 (Super Cruise)」。Portillo 報告寫道，「隨著通用朝 2022 年機器人計程車在美商業化的目標前進，Cruise 的價值可能會持續上升。」

Lambujon 提到，福特也在軟體公司 Argo AI 上投資，推進自動駕駛汽車的努力，但他的評級似乎主力來自該公司利潤的改善。儘管全球晶片短缺，迫使多家車廠大幅減產，但福特第一季仍擁有強勁的營業獲利。

加上新的買進評級，目前追蹤福特的分析師中約有 48% 給予買進評級，而 S&P 500 成分股的平均買進比率約 55%。通用汽車更受歡迎，約有 90% 分析師給予買進評級。

儘管華爾街的看法有所不同，但對於福特和通用汽車的投資者來說，2021 年都是豐收的一年。年初至今，該股分別上漲了約 37％和 32％，遠高於 S&P 500 指數和道指的表現。