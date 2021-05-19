〈中裕展望〉愛滋靜脈推注三期試驗進入尾聲 下半年解盲

中裕 (4147-TW) TMB-355 愛滋靜脈推注三期臨床試驗已完成收案，並進入數據分析，預計最快今年第 3 季進行解盲，後續將申請藥證、啟動上市銷售。

TMB-355 愛滋靜脈推注，為目前中裕已上市藥物 TMB-355、商品名 Trogarzo 的新劑型，TMB-355 愛滋靜脈推注三期臨床試驗，雖然一度受到新冠肺炎疫情影響，收案時程延後，但隨著美國疫情獲得控制，已完成 20 人收案。

中裕表示，三期臨床試驗中的受試者，大部分都已完成藥物施打，目前沒有傳出嚴重壞消息，待其他幾位受試者完成藥物施打、數據分析後，預計今年第 3 季解盲，並向美國 FDA 遞件申請藥品上市核准，有機會今年底、明年第 1 季在美國上市。

中裕愛滋病新藥 Trogarzo 銷售方面，中裕指出，隨著美國新冠疫情逐漸獲得控制，美國行銷夥伴 Theratechnologies 庫存調整也告一段落，第二季開始重啟拉貨，預期營收表現有望同步回溫；歐洲市場則已與德國主管機關完成健保藥價制定，若未來歐洲疫情逐步趨緩，將把市場擴大至法國等地區。

Trogarzo 由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，看好未來銷售潛在市場，中裕與 SBL 近期達成共識把 Trogarzo 產量放大，將生物反應器從 2000L 擴大至 15000L，若歐盟藥證主管機關 EMA 兩周後查廠通過後，將有助毛利率提升。