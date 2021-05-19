〈國內疫情升溫〉國壽證實仁愛大樓員工確診 同樓層全數居家辦公

國泰人壽今 (19) 日發布聲明表示，該公司一名於北市仁愛大樓工作的同仁 5 月 18 日通報確診，該公司至為重視，並已於接獲通報後，即依衛生主管機關及集團防疫作業規範於當晚完成全棟大樓消毒，且同樓層員工全數居家辦公。

國壽表示，經查該同仁工作性質單純，不會接觸到任何客戶。自 5 月 11 日下午起即依公司規定居家辦公，5 月 14 日晚間開始有發燒現象。該同仁於居家辦公前進公司均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，並依規定於職場內全程配戴口罩，已做好相關防護措施。

國壽表示，為維護同仁身體健康，本公司已通知同樓層工作的同仁及相關接觸者全數先行居家辦公，並將協助安排前述同仁進行核酸檢測，相關費用由公司負擔，且於檢測正常後始進入職場。

此外，國壽已請前述同仁務必落實居家辦公盡量不外出，並提供中央疫情指揮中心公布的接觸確診者應注意事項予同仁參考與遵循，每日並將由護理人員或主管關懷同仁的身體健康狀況。

國壽強調，該公司自諾富特飯店群聚感染事件後，即開始密切規劃超過部署事宜。為維護同仁健康及公司持續營運，已自 110 年 5 月 12 日起啟動居家辦公，目前雙北居家辦公的比例已達 70% 以上，應可避免同仁不幸染疫所造成的影響。

此外，新竹以北及宜蘭地區所有業務同仁亦不進入職場，如有需要服務客戶，均已要求配戴口罩做好防護措施，保護自己保護客戶。

國壽表示，集團向極重視防疫事宜，並已依衛生主管機關標準超前部署防疫準備。自尊去年疫情起始 (2020/1/28) 即成立集團防疫小組，訂定並執行相關預防性措施，例如進入大樓配戴口罩、量測體溫、外部人士進入職場限於特定區域且落實實聯制、員工健康通報管理、進行異地備援及居家辦公等，以確保集團員工健康及客戶服務與業務能持續營運。

國壽表示，該集團未來仍將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，一起為台灣防疫盡一份心力。