中裕愛滋病新藥將啟動查廠 助毛利率成長

中裕 (4147-TW) 今 (14) 日公告，歐盟藥證主管機關 EMA 已通知愛滋病新藥 Trogarzo 代工廠韓國三星生物製劑(SBL)，兩周後進行查廠，若查廠獲核准，產能將放大，整體毛利率也可望同步成長。

中裕開發的愛滋病新藥 Trogarzo，2019 年開始由韓國三星生物製劑 (SBL) 合作代工，目前為 2000L 生物反應器生產，雙方近期將 Trogarzo 產量放大，產能改至仁川三星工廠的 15000L 生物反應器內，目前所有製程性能驗證 (PPQ) 批次皆已完成，並進入安定性試驗階段。

中裕表示，歐盟藥證主管機關 EMA 將於兩周後赴該廠進行查廠，若查廠通過，Trogarzo 生物反應器將從 2000L 擴大至 15000L，有助毛利率提升。

Trogarzo 銷售方面，中裕指出，隨著美國新冠疫情逐漸獲得控制，美國行銷夥伴 Theratechnologies 庫存調整也告一段落，第二季開始重啟拉貨，預期營收表現有望同步回溫。另外，Trogarzo 靜脈推注劑型，有機會今年底、明年第 1 季在美國上市。

歐洲市場佈局方面，中裕表示，已與德國主管機關完成健保藥價制定，此外，若未來歐洲疫情逐步趨緩，將把市場擴大至法國。