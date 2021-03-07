中裕愛滋病新藥逐步去庫存化 全年營運拚優於去年

中裕 (4147-TW) 愛滋病新藥 Trogarzo 去年美國銷售量無畏新冠疫情仍小幅成長，但成長幅度不如預期，中裕認為，隨著美國逐步解封，客戶持續降低庫存水位、重啟拉貨，全年營收拚優於去年。

中裕表示，去年新冠肺炎疫情蔓延，愛滋病與新冠肺炎在醫院內都屬感染科，導致許多病患到診次數低，影響新藥銷售。

所幸，中裕美國行銷夥伴 Theratechnologies 去年在全球新冠疫情嚴峻之下，愛滋病新藥 Trogarzo 的年銷售仍成長約 11%，達 3100 萬美元 (約新台幣 8.7 億元)，但成長幅度未達預期。

中裕認為，隨著疫情有趨緩跡象，病患陸續到醫院就診，愛滋病新藥銷售有望回溫，加上過去美國銷售夥伴庫存水位高，預期上半年庫存將去化至正常水位，後續有望逐步重啟拉貨，另外，美國行銷夥伴延攬國際大廠輝瑞高層擔任新執行長，預期對營運有正面挹注，全年營運樂觀。

歐洲市場佈局方面，中裕表示，已與德國主管機關完成健保藥價制定，此外，若未來歐洲疫情逐步趨緩，將把市場擴大至法國。

中裕新冠新藥開發進程也有調整，去年從美國哥倫比亞大學授權治療新冠肺炎的抗體 2-7，不過變異病毒株快速出現、病毒棘蛋白持續突變，決議暫停抗體 2-7 內部開發，改投資美國 RenBio Inc. 的抗體藥物雞尾酒療法。