盤前財經大事搶先讀2021年05月19日

今日操盤前瞻

美國聯準會 4 月會議記錄

歐洲 4 月 CPI

股東會：勝一、潤泰材、波力 - KY

法說會：台新金、中信金、元太

除權息：綠電

〈美股盤後〉FAAMG 翻黑 四大指數尾盤全趴 台積電逆勢漲近 1%

通膨疑慮罩頂，大型科技股尾盤翻黑下跌，加上 4 月新屋開工大幅下滑打壓市場信心，美股四大指數周二 (18 日) 開高後震盪走低，終場全數收黑，尾盤急跌。閱讀全文...

美國西岸港口擁塞情況減緩 此前 4 月份來自亞洲進口創高

美國與亞洲往來最主要的貿易門戶，過去一段期間船舶的擁擠狀況有所緩和，港口努力在旺季開始之前的 3 個月，清理積壓的到港貨物。閱讀全文...

鴻海攜富智康與 Stellantis 成立公司 鎖定先進智能座艙及車聯網

鴻海 (2317-TW) 攜子公司富智康 (FIH) 昨 (18) 日與全球第四大車廠 Stellantis 簽署合作諒解備忘錄，鴻海集團將與 Stellantis 各持股 50%，合資成立 Mobile Drive 公司，提供先進智能座艙和車聯網服務的解決方案。閱讀全文...

全國停止到校上課 遊戲廠今年旺季全面拉長

隨著本土疫情連三日破百例，指揮中心為防堵疫情擴散，昨 (18) 日宣布全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課，市場預期，實體休閒娛樂將轉往線上發展，有助遊戲廠旺季提前到來，加上即將到來的暑假，今年遊戲廠旺季可望較往年拉長。閱讀全文...

明基材 Q2 偏光板產能維持滿載 訂單能見度看到下季

偏光板廠明基材 (8215-TW) 昨 (18) 日召開法說會，隨著面板景氣持續熱絡、需求維持強勁，明基材偏光產線維持滿載狀態，訂單能見度已可看到下季，雖然短期上游材料吃緊，但仍審慎樂觀看待本季、第 3 季營運。閱讀全文...

若防疫升至四級 金管會：股市期貨照常開市 金融業營運也不能中斷

疫情嚴峻，金管會昨 (18) 日也首度啟動線上記者會，倘若防疫警戒進一步升高至四級封城，台股是否開市備受矚目，證期局定調，股市、期貨照常開市，金融業營運也不能中斷。閱讀全文...

雙北升三級警戒 國發會估疫情影響有限 今年經濟成長仍可保 5

國內疫情升溫，雙北防疫警戒更升至三級，恐衝擊台灣經濟成長表現，對此，國發會主委龔明鑫昨 (18) 日表示，從出口、投資、消費三大面向評估，只要能守住廠商出口訂單，今年全年經濟成長率仍可望保 5，評估國內疫情對經濟成長率影響落在 0.16 到 0.53 個百分點。閱讀全文...