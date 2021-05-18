【富蘭克林】疫情波動下 用「雙收益」掌握價值補漲行情

儘管最新數據顯示美國銷售表現呈現停滯，但反而降低了通膨持續攀升的擔憂，尤其就業情況普遍好轉，上週美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新指引，稱完成疫苗接種的人可於室外或部分室內免戴口罩，市場正面看待經濟將持續步入復甦正軌。

富蘭克林證券投顧表示，預期隨著疫苗接種及防疫限制放寬，經濟活動有望更廣泛的恢復活力，若通膨維持溫和，屆時金髮女孩的經濟環境將有利今年來的價值股多頭行情延續。今年來市場的熱度在對於各項議題拋出時的反應可見一般，包括利率彈升、通膨擔憂及貨幣政策調整等等，而短期的擁擠交易一方面造成類股輪動加速，同時也加大交易波動，檢視基本面，目前疫情的負面影響正逐漸減弱，在各項政策支持下景氣已有所復甦，趨勢上殖利率上行的概率較高，建議債券基金部位為主的投資人，可適度轉換為平衡型基金，其同樣能滿足月配息收益的需求，但利率風險則相對較低。

富蘭克林證券投顧建議，寬鬆貨幣政策支持股市自去年疫情衝擊中強勁反彈，但在高檔上升的行情中，波動也將亦步亦趨，聯準會一再重申通膨升高的情形屬於短期現象，投資人心態上要謹慎應對，但也無須過度恐慌，即便政策走向收緊，也是反映景氣邁向正常化，殖利率偏升趨勢之下，看好今年股優於債的大環境，多元配置策略，將有助在震盪市場中前行，可藉由平衡型基金，爭取兼具股利和債息的雙收益，同時參與復甦行情中的資本成長機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，強勁的經濟和市場數據，符合我們去年以來的投組調整方向，即景氣邁向復甦，但面對疫情我們保持謹慎，目前認為通膨上升的問題不大，面對多變環境，主動式的策略有望掌握較多的優勢，持續看好金融、工業、醫療保健等產業中的投資機會。

基金績效 (%)

基金 今年來 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.97 8.94 20.25 23.7 12.1 17.5

資料來源：理柏資訊，原幣計價總報酬 (資料截至 2021/4/30。穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 採美元月配型股份。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

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