【 富蘭克林】通膨上揚反映經濟復甦，資金湧入股票型資產

彭博資訊 ETF 統計：政策緊縮時程未到，資金仍偏愛美國股票型資產

美國四月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%、創 2008 年 9 月以來最大增幅，中國同期生產者物價指數 (PPI) 年增率 6.8% 也來到三年新高，通膨疑慮引發貨幣政策緊縮擔憂，衝擊全球股市震盪，所幸多位聯準會官員及中國人行出面喊話緩解通膨及政策緊縮疑慮，支撐下半週股市反彈，累計全球股市下跌 1.52%。依據彭博資訊統計，截至 2021/5/14 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週獲資金淨流入 308 億美元，除東歐股市有小幅淨流出 0.08 億美元外，其餘皆為淨流入，以淨流入美國 147 億美元為最多，而流入全球、日本、中國及歐洲股市，亦分別有 41 億、33 億、29 億及 13 億美元，亞太、新興市場及拉美股市則分別有資金淨流入 9.1 億、6.2 億及 0.2 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美國四月通膨驟增一度引發市場恐慌，所幸隨著聯準會官員出面喊話重申目前討論縮減購債仍為時尚早，且四月通膨上揚的因素包括二手車、旅館住宿及機票等價格上漲，背後反映的是美國先前因疫情受創的經濟活動正在廣泛復甦，對企業營運及股市實為利大於弊。著眼美國至少已接種一劑新冠疫苗的人口占比 47%，英國及歐盟也來到 54% 及 31%(彭博資訊，5/16 上午六點)，讓美歐國家陸續放寬防疫限制下有利經濟重返常軌，反觀日本、台灣、印度及新加坡等亞洲國家提高防疫限制，凸顯病毒尚未完全遠離下全球經濟仍面臨復甦脆弱且不均衡的風險。預期投資人將權衡各地疫情、經濟重啟後的復甦力道、通膨及央行貨幣政策何時轉為緊縮等面向，牽動當地金融市場各自表現。建議投資人可適度增持債券或平衡型基金度過短期震盪期，股票資產建議採取分批加碼 + 定期定額策略，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備的策略，並留意基礎建設及天然資源等可受惠通膨上揚的標的，網羅類股及區域輪動機會。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人巴斯 • 賽諾 (Buzz Zaino) 認為，數據顯示美國經濟正在迅速復甦，基礎建設支出增加可望支持今明兩年經濟進一步擴張，輔以聯準會主席鮑爾清楚表明將維持低利率政策來支持經濟復甦，我們持續看好美國小型及微型股票的表現空間，基金精選低股價營收比及股價淨值比，而且經理團隊判斷有成長觸媒的公司進行投資。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，除了電力等公用事業之外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場 (簡稱鐵公機) 等使用者付費資產，面臨經濟成長帶動通膨上揚的環境下，使用者付費資產的現金流量通常可隨通膨而上揚，有望抵銷利率上揚的影響。

附表一：主要股票型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 股票 30,825 75,913 292,490 427,114 新興市場 * 617 -311 14,778 26,285 美國 14,677 40,206 154,462 193,513 中國 2,932 1,096 8,874 2,455 全球 * 4,125 16,918 73,192 135,090 亞太 * 912 -158 479 6,537 歐洲 * 1,343 5,421 6,965 8,062 拉美區 * 16 51 -89 55 日本 3,305 2,425 8,443 17,289 東歐 * -8 16 32 26

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/5/14 統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 6634 股檔票型 ETF，彭博更新時間為 5/17 6am(紐約時間)。* 全球：國際 + 全球股票型 ETF，歐洲：歐元區 + 歐盟 + 歐洲不含英國 + 歐洲地區 ETF，亞太 *：亞太 + 亞太 (不含日本)+ 香港 + 南韓 ETF。

附表二：主要類股 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

排名 基金類股 2021/5/7-5/13 基金類股 今年來 1 科技 2,411 金融 10,350 2 健護 571 能源 4,259

資料來源: ETF.COM，截至 2021/5/13；彭博資訊，截至 2021/5/14。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

美國四月 CPI 年增率攀升至 13 年高點引發通膨增溫與緊縮措施擔憂，衝擊美股下挫也拖累新興股市表現，而醫藥衛生及民生消費類股則引領中國上證指數上漲。過去一週外資於亞洲賣多買少，南韓、台灣、泰國、越南及馬來西亞股市分別遭賣超 56 億、33 億、4.2 億、1.5 億及 0.3 億美元，而印度、菲律賓及印尼股市則分別獲買超 1 億、0.2 億及 0.2 億美元。滬港通北上資金過去一週淨流入 27 億人民幣，南下資金則淨流入 143 億人民幣。(附表三、四)

附表三：主要新興亞洲國家外資買賣超統計 (單位：百萬美元)

國家 近一週 本月以來 今年來 國家 近一週 本月以來 今年來 南韓 -5,637 -6,364 -13,720 菲律賓 17 -36 -1,261 台灣 -3,346 -3,781 -14,022 印尼 16 87 690 泰國 -423 -617 -1,711 印度 97 -442 5,395 越南 -153 -285 -1,126 馬來西亞 -26 -108 -813

資料來源：彭博資訊，截至 2021/5/14。

附表四：北上 / 南下資金 - 滬深港通統計 (單位：百萬人民幣)

2021/4/19~4/23 2021/4/26~5/7 2021/5/10~5/14 今年來 陸股通北上資金淨額 21,024 12,765 2,712 155,776 港股通南下資金淨額 20,111 2,481 14,348 361,214

資料來源：彭博資訊，截至 2021/5/14。

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 43 億美元，其中以流入美國固定收益型 ETF 23 億美元最多，全球及新興市場固定收益型 ETF 億分別有淨流入 11 億及 1 億美元，歐洲及新興市場當地貨幣固定收益型 ETF 則是分別淨流出 6.4 億及 0.03 億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 近週獲資金淨流入 41 億美元，高收益債 ETF 則遭淨流出 19.7 億美元。(附表五)

附表五：主要債券型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 近一週 近一 個月 近三 個月 今年來 固定收益 4,304 32,371 65,524 103,849 新興市場 * 100 1,223 1,365 2,768 美國 2,283 20,336 42,956 61,234 新興市場當地貨幣 * -3 300 -829 83 全球 * 1,100 3,966 8,817 19,372 高收益債 ** -1,974 907 3,434 5,455 歐洲 * -637 789 126 -364 投資等級債 ** 4,052 21,902 44,493 71,036

資料來源：彭博資訊，截至 2021/5/14 統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 2104 檔固定收益型 ETF，彭博更新時間為 5/17 6am(紐約時間)。* 歐洲包含歐元區、歐洲地區與歐盟，** 採資產類別分類，其他採地區分類。

美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人伯加南表示，隨著疫苗普及及大規模財政刺激政策的實施，對經濟復甦能力更具信心，高收債違約率在新冠疫情期間曾一度飆上 1100 點，目前回落至 300 點左右，雖然評價面吸引力降低，但預估今年高收債新發行量將較去年減緩，加上對高收益的需求強勁，使技術面仍維持良性。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，就發行市場來看，波灣的主權債發行天數相當長也相當具有流動性，隨著油價已反彈且政府赤字縮減，加大新債的發行彈性。持續已有些企業債和高品質主權債參與發債，今年對於總發行量的擔憂較少，我們會較在意發債的組成結構，因持續有新的發行人參與，有助於波灣債券基金能有更好的報酬機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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