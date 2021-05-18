晶片股走低 花旗：快逢低買進這6家

由於全球晶片短缺挫傷各產業的產品供應，從家電到電玩遊戲，花旗分析師認為，現在是該買晶片股的時候了。

花旗分析師 Christopher Danely 以晶片股下跌了 6 週來證明這一點，費城半導體指數下降 10%，該指數週一收低 0.9%，但過去一年上漲 72%，高於同期漲幅 46% 的 S&P 500 指數。

Danely 週一研究報告寫道，筆電銷售量下滑、智慧手機出貨量縮減，以及一些晶片公司的預期下降嚇壞了市場，但投資者反而該有認知，這些信號並非對所有半導體生產商都是負面消息。

Danely 的首選是美光 (MU-US)、NXP Semi (NXPI-US)、On Semi (ON-US)，以及德儀 (TXN-US)。

恩智浦 (NXP Semi)、安森美 (On Semi) 和德儀都出售車廠使用的晶片，可能會從這波短缺中受益，因為晶片荒讓車廠不得不縮減產量並盡可能搶購晶片。Danely 估計，汽車晶片的短缺潮仍會延續至今年下半年底。

花旗表示，汽車和工業市場約占整個晶片市場 24%，恩智浦曝險最高，其第一季營收 70% 來自汽車和工業銷售，而這兩個市場在安森美和德儀的第一季營收占比分別為 60% 和 58%。

儘管筆電銷售減緩，Danely 認為現在調降 PC 領域還太早，晶片廠 1/3 市場來源是 PC，他預期今年下半年企業 PC 採購量將上升，但同時他也認為筆電銷售放緩的單一數據不會改變。

美光是 Danely 選股中最具爭議性的公司，Danely 堅持認為記憶晶片需求持續超過供應，且庫存水準符合過往水準。記憶晶片價格 4 月份也較 3 月漲約 25%，創下 2017 年以來最大漲幅。

Danely 預期，在第二季和第三季情況變得更清晰之前，投資者會持續買進晶片股。