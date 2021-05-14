晶片旱象若未解 AlixPartners：全球車業營收恐損失1100億美元

管理諮詢顧問公司 AlixPartners 指出，如果晶片短缺問題遲遲未解，今年全球汽車產業恐將損失 1100 億美元的收入，比先前 1 月汽車製造業減產時預估的 606 億美元損失高出 81.5%。

AlixPartners 執行長 Mark Wakefield 表示，有許多因素導致晶片荒，包括日本晶片供應商瑞薩（Renesas）工廠受祝融之災影響，再加上美國德州的暴雪使晶片工廠停工以及台灣出現旱象，使得晶片短缺現象惡化。

Wakefield 說：「目前半導體產業面臨的問題，引人反思建立長期且有彈性供應鏈的必要性。」

AlixPartnersy 在 1 月時曾預測，今年全球將減產約 220 萬輛汽車，然而晶片短缺情形日趨嚴重，現在將預測數字提高至 390 萬輛。

美國拜登政府為解晶片旱象，下令對國內半導體產業鏈進行為期 100 天的審查，設法找出促進國內半導體晶片生產與提高產能的解決方案。此外在拜登提出的 2 億美元基礎建設方案中，也將撥發 500 億美元用於扶植美國半導體產業。

福特汽車 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 預計，這波晶片荒將減少數十億美元的收入；福特表示今年獲利恐怕縮水約 25 億美元，通用則說預估獲利減少約 15 億至 20 億美元。

半導體晶片是新型汽車中極為重要的零件，不只用於車上的資訊娛樂系統（In-Vehicle Infotainment system），對其他如動力轉向與煞車等汽車基本功能來說也是重要組件。

專家表示，根據車輛不同，一輛車需要數百種，甚至以上的半導體晶片。尤其是配有進階安全行車系統與資資訊娛樂系統的高價車款，比起一般基本車款來說，需要的晶片數量不只要多，種類也要多元。

AlixPartners 汽車工業業務總經理 Dan Hearsch 表示，目前一輛普通的汽車就含多達 1,400 個晶片，且隨著汽車製造業繼續往電動車、聯網汽車（Connected Car）甚至是自動駕駛汽車邁進，一輛車的晶片需求數字只會不斷提高，「晶片短缺對車業來說是相當重要的問題。」

Hearsch 日前接受 CNBC 訪問時說，預計全球汽車產量在第二季會受到最嚴重的影響，不過短缺狀況可望在第三季出現起色，然後在第四季時，供應再次活躍起來，直到明年有希望恢復正常供應。

雖然這並不意味著供應限制將在明年完全解決，但汽車製造商屆時應該有足夠的晶片能製造車輛。他也說目前首要的任務是「盡最大努力緩解短期的晶片短缺問題」。