日本工具機訂單翻倍成長 連續六個月優於去年同期

日本工具機工業會 (JMTBA)17 日 (週一) 公布最新統計數據，2021 年 4 月的工具機訂單初值報 1239 億日圓，是去年同期的 2.2 倍，連續六個月優於去年同期，不過與 3 月時的 1278 億日圓相比較遜色。

去年同期在疫情影響下、日本工具機訂單出現嚴重下滑，到了今年 4 月回彈。外加中國、北美等地的景氣復甦，日本工具機出口也大幅回溫。

日本 4 月來自海外市場的工具機訂單報 879 億日圓，是去年同期的 2.5 倍，是 2018 年 9 月相隔兩年七個月以來的高水準。背後原因除了與全球各國的景氣刺激政策有關，還有 COVID-19 疫苗的接種腳步加快，都使得生產設備的積極投資得以延續。而除了熱門的電動車與 5G 之外，再生能源相關等的需求也都同樣增長。

Okuma(大隈)(6103-JP) 今年 4 月接到的工具機訂單年增 53% 至 96 億日圓，該公司表示來自中國的風力發電、以及歐洲的農業機械等的訂單增加。

牧野工具機 (Makino)(6135-JP) 在出口訂單的帶動下，接單金額也出現年增 5 成的好成績。該公司表示，4 月來自中國電腦及相機業界等的模具加工用工具機需求暢旺。

根據 JMTBA 的統計數據，2021 年 4 月的日本國內工具機訂單總額報 360 億日圓、年增 70%。與 2020 年度最後一個月 (2021 年 3 月) 相比，雖然訂單金額減少 1 成，但超越 2021 年 1、2 月的水準。其背後原因與日本國內的半導體及工廠自動化 (FA) 需求擴大有關，還有零件加工用的工具機、訂單表現亦相當穩健。

三菱重工工具機表示，該公司 4 月份的日本國內接單金額是去年同期的 8.7 倍，有接到來自汽車行業的大額訂單。