〈陸港盤後〉通膨預期惹禍 陸港股市倒地不起

美國通膨超出預期，美股下挫，加上中國人民幣新增貸款金額低於預期，在利空消息影響下拖累週四 (13 日)A 股三大指數開低，非鐵金屬、鋼鐵、煤炭等原物料族群帶頭下跌，導致上證全日均處在平盤下方震盪。

而創業板指在醫美、生技等多個類股上漲的拉抬下一度翻紅，但最終仍不敵上證與深證兩指數下滑的影響而收黑。今日 A 股成交金額略為擴大，滬深兩地指數成交金額達人民幣 8017 億元，較前一個交易日上漲 5%。

港股方面，美國 4 月 CPI 創 12 年半來最大漲幅，投資人擔憂通膨的緒升溫，美國 10 年期公債殖利率一度升破 1.7% 大關，導致美股全面收黑，連帶衝擊今日港股走勢。恒指開低後，在科技類股的下挫下，一度失守 28000 點，最高曾下跌約 400 點。但在內需及能源類股的支撐下，恒指下跌點數一度縮小至不到 200 點。

而午盤後，礦產類股走弱，科技類股的弱勢加重市場賣壓，促使恒指向下貫破早盤低點，終場收在今日最低點。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.96%，報 3429.54 點，終止連三紅走勢；科創 50 指數小漲 0.36%，報 1275.48 點；深證成指下挫 1.05%，報 13917.65 點；創業板指下滑 0.57%，報 2943.62 點。

恒生指數下挫 1.81%，報 27718.67 點、恒生科技指數大跌 3.33%，報 7599.62 點。

北向資金進出方面，週四北向資金賣超人民幣 56.39 億元，其中滬股通賣超人民幣 30.61 億元，深股通賣超人民幣 25.78 億元。

法人觀點

國泰君安認為，今日 A 股走弱主要是受到美股大跌影響，美國 4 月 CPI 年增率跳升至 4.2%，超過市場預期，引發投資人美國升息預期，美元指數出現反彈，美債殖利率走揚。

海外股市波動主要影響市場短線情緒，決定 A 股中長線走勢的核心因素仍要看中國經濟基本面、資金面等。此外，美股經過持續性上漲後估值已過高，而 A 股估值則處於相對低檔，所以即便美股出現回檔，A 股仍相對抗跌。

