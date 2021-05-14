螞蟻集團去年大賺人民幣600億元 年增2.7倍

阿里巴巴 (9988-HK) 週四 (13 日) 晚間公布全年業績，當中顯示螞蟻集團去年第四季，純益達人民幣 218 億元，年增 41%，比前一個季度的人民幣 145.3 億元，成長 50%。全年純益逼近人民幣 600 億元大關，年增 2.7 倍。

由於阿里巴巴持有螞蟻集團 33% 的股份，而阿里巴巴最新財報數據顯示，去年第四季，以權益法核計的螞蟻集團投資收益達人民幣 71.82 億元。以此推算，螞蟻集團在第四季純益達人民幣 217.64 億元，年增 40.6%，季增 49.7%。

(圖片: AFP)

截至去年底，螞蟻集團全年純益利潤達人民幣 596.75 億元，年增 269.9%。不過，螞蟻集團去年 11 月因監管原因被主管機關暫停上市，後續為符合主管機關要求螞蟻集團已重整為金融控股公司，並縮減其業務規模。而時間點發生在今年四月，因此螞蟻集團接下來的營收與純益的成長幅度恐將受到衝擊。

此外，螞蟻在中國理財領域的業務已經成為一方霸主，根據中國基金業協會最新數據顯示，截至今年第一季底，螞蟻基金的非貨幣基金持有規模已經超過招商銀行，以人民幣 8901 億元位居全產業之首。

除了螞蟻基金和招商銀行之外，工商銀行、中國銀行、天天基金、建設銀行等基金銷售機構的非貨幣基金持有規模也紛紛超過人民幣 4000 億元。

若細分來看，在股票型、混合型基金的銷售持有規模上，招商銀行仍排名第一。數據顯示，截至第一季底，招商銀行的上述數據達到人民幣 6711 億元，較螞蟻基金的人民幣 5719 億元超出約人民幣 1000 億元。

目前在中國已有 136 家基金公司與螞蟻基金合作，在支付寶 APP 上為投資者提供理財服務。

