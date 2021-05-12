〈MSCI調整〉中國A股成分股增至490檔 科創板股票首次入列

MSCI 今 (12) 日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據 MSCI 說明，本次 A 股的成份股新增寶豐能源等 39 檔，刪除海瀾之家等 19 檔，MSCI 中國 A 股指數成分股總數增加至 490 檔，其中，科創板股票首次入列。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI 自 2019 年 2 月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重，將中國 A 股的納入因子從 2 月的 5% 逐步增加至 11 月的 20%，並同時納入包含創業板在內的中型股，A 股權重也隨著不斷提高。

而在 2021 年初，MSCI 進一步公告在科創板掛牌的股票如具備滬港通資格，將於 2021 年 5 月起符合成分股的選取標準，本次符合資格的新增股票中即包含 5 檔科創板的股票，分別為康希諾 - U、中國通號、瀾起科技、杭可科技及睿創微納。

從北上資金流向可以發現，雖然 2020 年以來 MSCI 並未進一步調升 A 股納入因子，然而在境內疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配 A 股，4 月單月淨流入達 526 億人民幣。今年以來透過陸股通的北上資金累積已超過 1500 億人民幣，佔去年全年淨流入的四分之三，顯見 A 股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。在海內外資金的持續加持下，專注 A 股投資的 MSCI 中國 A 股指數，後勢可期。

長期而言，中國政府持續推動國產科技產業，預期科技類股仍是中長線佈局重點，MSCI A 股 ETF 在金融股佔比僅兩成，而在相關科技主題產業的權重則高達六成以上，後續動能也較強，建議逢低可分批佈局陸股 ETF 來參與中國下一階段的發展。