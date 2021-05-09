女股神淡定看科技股回落 反而讓ARK ETF更健康

近來市場大幅拋售高估值科技股，女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下的 ARK ETF 遭受重創跌落神壇，但伍德相當淡定，認為科技股回落不值得擔憂，跌一跌反而能讓旗下基金更健康。

伍德旗下 ARKK ETF 上週累計下跌超過 10%，創今年 2 月以來最大單週跌幅；根據 FactSet 數據，ARKK 上周遭投資人贖回約 7.6 億美元，淨值也較 2 月高峰縮減 30% 以上。

伍德 7 日接受 CNBC 採訪重申長期投資理念，表示科技股回落不值得擔憂，她的長線押注將在一段時間後獲得回報，「如果放眼 5 年看長期報酬率，除了價格，什麼都沒有改變。」

伍德強調，她很喜歡目前的投資配置，但最糟糕的情況是，市場總是將焦點放在她們某些創新領域的股票。

她進一步指出，適當的下跌顯示著旗下基金更健康的前景，因此上調了年報酬率至 25%~30%，比她 2 月預計的 15% 高出了 10 個百分點。

伍德還提到會拋售蘋果 (AAPL-US)，她說 ARK 不能持有現金，所以將美元資金囤積在「類似現金」的創新個股中，包括蘋果在內的「FAANG」正是這類股票。

她說，FAANG 扮演防禦股角色，但在目睹波動階段時，會拋售那些股票，轉而買進因避險情緒受到傷害的公司，那些公司不適處於創新初期，就是屬於更純粹的創新領域個股。