ARK每日追蹤：大舉加倉線上體育博弈DKNG 減持百度、PSTG

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 5 日之個股進出明細。

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週三 (5 日) ARK 系列基金在大舉加倉線上體育博亦平台 Draftkings (DKNG-US) 約 72.8 萬股，因最近紐約州將體育博弈合法化後，更多州正在考慮跟進予以合法化。

另外，ARK 系列基金也繼續加倉長期看好之持股遠距醫療商 Teladoc (TDOC-US) 約 32.6 萬股，雖然第一季 Teladoc 財報低於市場預期，但並未撼動 ARK 基金的樂觀態度。

減倉方面，ARK 系列基金週三 (5 日) 大舉減倉了百度 (BIDU-US) 約 48.6 萬股，並大幅減倉國際資料儲存大廠 Pure Storage (PSTG-US) 約 81.9 萬股。