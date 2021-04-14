小摩：全球市場處於轉捩點 價值股將跑贏成長股

據《彭博社》報導，小摩 (JPMorgan) 首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，全球市場可能已達到一個轉捩點，價值股將在相當長的一段時間內跑贏成長股。

Kolanovic 在接受採訪時表示，隨著經濟逐漸從疫情中復甦、波動率下降、以及財政和貨幣政策支持的推動下，價值股的反彈預期將持續一段時間。他也表示，這也可能引發長期投資轉向更周期性和通貨膨脹的趨勢。

Kolanovic 說道：「我們可能正處於一個更重要的轉捩點，而不僅是歷史上恢復到成長股投資方式的短暫現象。我們認為這次的復甦有望持續更長時間，並且更加深遠，對投資者風格和資金流向的影響比人們預期的更多。」

除了看好價值股外，小摩也是華爾街最樂觀看漲的投行之一。該公司將標普 500 指數的年底目標定為 4400 點，高於市場預期中位數的 4100 點，週二標普 500 指數收盤報 4127.99 點。

Kolanovic 指出，基本面正在改善，在刺激法案和支持性的貨幣政策下，如今恐慌指數 VIX 也逐步下降，皆有助於資金流動。

不過，華爾街仍有不少悲觀的看法。美國銀行和花旗集團均預測，標普 500 指數將在 12 月底回落至 3800 點。由 Savita Subramanian 領導的美國銀行策略師在報告中警告表示，未來將出現疲軟的回報。而由 Tobias Levkovich 領導的花旗團隊則列舉出了負面因素，例如高估值以及美聯準會可能在今年底縮減刺激措施。

Kolanovic 認為，儘管美國公債殖利率的上升幫助市場偏向價值資產，但在 10 年期公債殖利率達到 2.50% 之前，不太可能成對股市的負面因素。美 10 年期公債殖利率在 3 月底攀升至 1.77%，創 2020 年 1 月以來的新高，但目前回落至 1.6% 左右。

展望未來，Kolanovic 表示，全球股市的領導地位可能在今年底從美國轉移到相對落後的市場。由於美國在疫情復甦方面處於領先地位，因此現在表現會更為強勁，但在下半年，歐洲、日本和新興市場的表現有望更好。

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