Fed鷹派官員也轉鴿 拿衛生紙之亂比喻通膨壓力短暫

就在美國財長葉倫「升息說」引發市場騷動的隔日，美國聯準會 (Fed) 眾多官員周三 (5 日) 同聲表示，美國通膨不大可能失控，甚至有官員以「衛生紙之亂」比喻，表示今春物價壓力由暫時性因素推動，目前還不到討論縮減寬鬆的時機。

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 接受 CNBC 訪問時說：「我們的基本情境是通膨率將接近長期目標 2%，但我們會保持警戒。我想經濟數據告訴我們的是，物價會上升一些，但不會持續一段長時間，這也符合我的看法。」

克拉里達表示，目前美國「肯定還沒走到」討論縮減購債計畫的階段，呼應 Fed 主席鮑爾上周所說的「還要一段時間」。縮減量化寬鬆 (QE) 是 Fed 收回支撐經濟措施的第一步。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 則說，通膨預測有些已經過時，經濟復甦進展比 3 月發表預測時更快，儘管如此，目前通膨持續高於央行 2% 目標的風險「似乎仍小」。

鷹派官員也發聲

不只鴿派的芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans)，過去立場偏鷹派的波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren)、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)，同日也都發表類似的鴿派看法。

羅森格倫接受 MarketWatch 訪問時，以衛生紙之亂妙喻通膨壓力只是暫時性的，他說：「廁用衛生紙和高樂氏清潔劑都在疫情剛爆發時短缺，但製造商終究得以增加供給，這些物品不再供不應求。今年春天的價格飆漲，可能也只是短暫現象。」

伊凡斯和羅森格倫都說，現在還不到討論縮減購債計畫的時機。梅斯特也表示，希望看到就業市場更進一步改善，才會開始評估是否已經滿足有關調整購債計畫前瞻指引的條件。

Renaissance Macro Research 美國經濟部門主管 Neil Dutta 說：「鷹派現在也變成鴿派了。」

Fed 官員正盡可能淡化經濟過熱的風險，部分批評人士主張，Fed 超寬鬆政策和美國總統拜登的大規模刺激計畫，可能導致通膨失控。

曾任 Fed 主席的美國財長葉倫周二在預錄訪談中提及緊縮，表示為了防止經濟過熱，Fed 或許必須適度升息，引爆美股賣壓。她隨後澄清這番話「並非建議或預測 Fed 升息」，並淡化通膨升溫疑慮。

眾多官員中，仍有少數官員抱持不同意見。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周二受訪時再度呼籲 Fed 開始討論縮減購債，認為 2022 年美國經濟將實現通膨和就業目標，屆時 Fed 將升息。