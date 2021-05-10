【袁志峰專欄】港股上落市，科技股維持弱勢

今天推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 10.72

1) 股市前景

恒指上周五基本持平，舊經濟股上升，科技股顯著回落，成交接近上月均值，但 A 股下跌及港股通南向資金連續 2 日淨流出，不利後市表現。中國 4 月外貿數據及財新服務業採購經理指數優於預期，顯示國內經濟持續復甦。美國就業市場遜預期，美元指數下跌，金價上揚，美聯儲提早加息概率下降，刺激歐美股市上周五再創新高，對港股有支持作用。估計港股短期內維持上落市格局，科技股繼續跑輸大市。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，截止 2020 年末，公司總裝機容量為 2468.1 萬千瓦，同比增長 11.4%。在 “碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增長 4.1% 及 9.3%，每股盈利 0.5881 元。今年首季度，收入及盈利達 92.0 億元及 25.5 億元，按年增長 28.1% 及 28.2%。今年發電量同比增長不俗，4 月增長 22.8%，首 4 月增長 25.9%。現價對應 2020 年市盈率 15.3 倍，估值吸引，維持買入建議，目標價 13.0 元，止損價 10.2 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 84 點，初段漲幅擴大至 247 點，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 107 點，收報 28610 點，跌 27 點或 0.1%，成交額按日減 2% 至 1535 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨賣出約 3 億元，包括淨買入 7 億元小米 (1810) 及 5 億元舜宇光學 (2382) 股份，淨賣出 4 億元美團 (3690) 及 4 億元中芯國際 (981) 股份。4 月淨買入 433 億元。全周計，恒指跌 0.4%。

藍籌股 34 升 21 跌。九龍倉置業 (1997) 及中信股份 (267) 升近 3%，是升幅最大藍籌。其次是百威亞太 (1876)、中華煤氣 (3) 及友邦保險 (1299) 升逾 2%。中石油 (857)、建設銀行 (939) 及創科實業 (669) 升逾 1%。舜宇光學 (2382) 及藥明生物 (2269) 跌逾 8% 及 4%，是跌幅最大藍籌。海底撈 (6862)、吉利汽車 (175) 及港交所 (388) 跌近 3%。

恒生科指跌 2.2%，成份股 5 升 25 跌 1 持平，大型科技股漲跌不一。快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 5% 及 2%。京東健康 (6618) 升逾 1%。舜宇光學 (2382)、萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 跌 7%-8%，是表現最差成份股。其次是海爾智家 (6690) 及微盟 (2013) 跌近 6%。比亞迪電子 (285)、華虹半導體 (1347) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4%。中芯國際 (981) 跌逾 3%。聯想 (992) 升逾 2%，是表現最佳成份股。全周計，恒生科指跌 4.3%。

板塊方面，啤酒、煤炭、石油、內銀、本地銀行、地產及公用股做好，普遍升逾 1%。手機零件、軟件、晶片、光伏、汽車、物管、餐飲股跑輸大市，跌幅居前。協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃 (6865)、信義光能 (968) 及信義能源 (3868) 跌 7%-9%。比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 跌逾 5%。華潤萬象生活 (1209)、融創服務 (1516) 及金科服務 (9666) 跌 5%-6%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 3%-4%。

周五上証指數小幅高開，早盤做好，最多曾漲 0.5%，午後輾轉回落至尾市，以接近全日低位收市，收報 3418.87 點，跌 0.7%。深証成指跌 2.0%，科創 50 指數跌 3.5%。滬深兩市總成交約 8800 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨買入約 4 億元，5 月以來淨買入 6 億元，4 月淨買入 526 億元。全周計，上証指數跌 0.8%，深証成指跌 3.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 4 月進出口總值 4849.9 億美元，同比增長 37%，比 2019 年同期增長 29.6%。 其中，出口 2639.2 億美元，同比增長 32.3%，比 2019 年同期增長 36.3%；進口 2210.7 億美元，同比增長 43.1%，比 2019 年同期增長 22.5%；貿易順差 428.5 億美元，同比減少 4.7%。(Wind)

據中國汽車工業協會統計的重點企業情況預估，今年 4 月，中國汽車行業銷量 217.3 萬輛，按月下降 13.9%，按年增長 5%。今年首 4 個月累計，銷量達 865.7 萬輛，按年升 50.3%。(信報)

彭博上周五報道，中證監正考慮收緊中資公司赴香港或海外上市的規定，以確保其提交的上市資料符合現有政策法規，避免洩露涉及國家安全的敏感數據，已在海外上市的公司亦可能受到影響。不過，中證監回應稱，該報道並不屬實。(信報)

美國勞工部公布，4 月份非農業職位只增加 26.6 萬個，遠低於預期的 100 萬個；3 月份職位增長數字由原先公布的 91.6 萬個，向下修訂至 77 萬個。上月失業率亦微升 0.1 個百分點至 6.1%，與市場預期跌至 5.8% 背道而馳。(信報)

4) 個股訊息

龍源電力 (916) 公布，4 月完成發電量 552.25 萬兆瓦時，按年增長 22.8%。今年首 4 月，累計完成發電量 2290 萬兆瓦時，按年增長 25.9%。其中，風電增長 23.3%，火電增長 36.1%，其他可再生能源發電量增長 1.35 倍。(信報)

廣汽集團 (2238) 公布，今年首 4 月累計汽車銷量 68.37 萬輛，按年增長 44.7%。單計 4 月，汽車銷量 18.71 萬輛，按年增加 12.5%。(信報)

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