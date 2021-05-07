通膨不怕 中國今年CPI可保持在3%之內

週五 (7 日) 陸媒報導指出，中國國家統計局副局長盛來運在接受媒體訪問時表示，雖然中國受到進口物價提升，使得通膨壓力增加，但整體仍在控制之內，配合基期因素，中國今年 CPI 年增率可保持在 3% 的適當水準內。

今年 3 月份中國 PPI 展現出驚人的漲勢，市場擔心中國將出現通膨的隱憂，連帶導致中國人行貨幣政策將大幅轉變。對此盛來運分析指出，全球目前有出現通膨的跡象，主要在於第一全球經濟正在復甦中，這與接種疫苗有關；第二則是在需求回溫時，供給面還跟不上，特別是部份原物料出口大國供應還沒回到疫情前水準，最後則是非常態貨幣寬鬆政策所帶來後遺症。

他表示中國是原物料進口大國，會受到外在輸入性通膨影響，不過中國通膨處於在可控制狀態，以核心 CPI 來看中國 3 月份只有年增 0.3%，以及中國貨幣政策保持彈性，並非處在極度寬鬆環境，再加上中國生產擴張的幅度高於需求，所以綜合研判，今年中國物價會溫和上漲，而年增率將明顯低於 3% 左右的預期目標。

(圖片: AFP)

對於今年中國經濟成長的預測，盛來運稱由於去年中國 GDP 從第一季至第四季年增率分別為 - 6.8%、3.2%、4.9% 和 6.5%，數據明年顯示出「前低後高」的趨勢，所以今年中國經濟成長率則有很大機率是朝向「前高後低」發展。

此外他認為碳中和對於中國經濟是挑戰與機遇共存，以中國仍處於發展中國家來說，工業化進程還未完成，人均 GDP 剛突破 1 萬美元，因此又要達成現代化，還到實現碳達峰、碳中和，是有很大的壓力與挑戰。

但同時碳達峰、碳中和也將創造新發展機遇，催生新產業新業態，並推動技術創新和生產方式、消費方式轉型。

