特斯拉中國製Model 3首度漲價！美國也調漲 比年初貴1500美元

特斯拉官方微博周六 (8 日) 宣布，即日起 Model 3 標準續航升級版車型調漲人民幣 1000 元，目前為人民幣 25.09 萬元，這是中國製 Model 3 第一次漲價。美國官網部分車型價格也小幅調高，特斯拉入門款如今從 2 月約 3.7 萬美元調漲至約 3.95 萬美元。

這也是特斯拉在中國市場第二次漲價，該公司先前曾在 3 月 24 日將 Model Y 價格調高人民幣 8000 元。

特斯拉 7 日已先調漲美國部分車型的價格。以下是官網顯示最新 Model 3 價格：

標準續航版 (Standard Range Plus)：39490 美元，漲 500 美元 (2 月為 37000 美元)

長續航版 (Long Range AWD)：48490 美元，漲 500 美元 (3 月為 46490 美元)

高性能版 (Performance)：56990 美元，不變

除了 Model 3，Model Y 長續航版價格也調升 500 美元，從 50990 美元調整為 51490 美元。

Elektrek 報導，特斯拉雖然定期調整價格，但從未像過去四個月如此頻繁，調整幅度也比以往小。

特斯拉在今年 2 月曾調整美國 Model 3 和 Model Y 的價格，大多是調降，3 月初調漲一波，3 月底再次調高 Model 3 價格，4 月又調升 Model 3 和 Model Y 的價格，4 月底再次小幅度調漲。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在 4 月 27 日發布第 1 季財報時曾表示，市場對特斯拉車輛的需求前所未見的好。Electrek 先前指出，特斯拉第 2 季的產能已經售罄。