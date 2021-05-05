新疆問題再延伸 中歐投資協議全面暫停

歐盟執行委員會副主席兼貿易專員杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 於當地時間週二 (4 日) 接受法新社採訪時表示，歐盟委員會已暫停中歐全面投資協定的相關一切活動。

他提到因為中歐間互相制裁，包括制裁歐洲議會議員，外交關係惡化，歐盟已暫停批准中歐全面投資協定。

他表示：「如今我們在某種意義上已經暫停了… 來自歐洲委員會這邊的政治外活動。」

杜姆布羅夫斯基斯稱，目前歐盟對中國實施制裁，中國也進行反制，包含歐洲議會議員在內的人士，這不利於核准此協定的進行。至於會拖延多久，則要視乎中歐關係未來如何演變。

(圖片: AFP)

歐盟與中國的經貿協商已長達 7 年，歐盟希望爭取擴大歐盟企業進入中國市場，包括金融服務、電訊、電動車等行業。

去年 12 月底，在德國的最後推動下，歐盟與中國簽署「中歐全面投資協定」。這項有待歐洲議會批准的協定遭到美國反對，在歐洲內部也出現正反兩面的聲浪。

歐盟委員會完成中歐投資協定的談判後，尚需檢視協議文本及翻譯成數十種歐盟語言文件，後再經歐盟 27 個成員國同意及歐洲議會的批准才會生效，若中歐投資協定訂立過程有進展，整個過程預計最快也要在 2022 年年初才會完成。

而歐盟於今年 3 月份與美國、英國和加拿大聯手，因為新疆踐踏人權問題而制裁 4 名新疆官員及與一個組織，指他們侵犯維吾爾族人的權利。中國方面則反制，制裁 10 名歐洲議員、學者及 4 個組織。

