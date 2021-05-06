中澳衝突不斷 中國宣布無限期暫停兩國經濟戰略對話

澳洲上月取消維多利亞州與北京的一帶一路協議後，中國國家發展改革委員會周四 (6 日) 宣布，將無限期暫停中澳戰略經濟對談機制下一切活動，兩國關係持續惡化。

中國國家發改委透過聲明表示，澳洲政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出一系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。

因此，基於澳洲對中澳合作所持態度，中國國家發改委決定，自即日起將無限期暫停與澳洲相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

消息傳出後，澳幣兌美元匯率周四一度挫跌 0.5%，隨後跌幅收斂至 0.32%，截至截稿前報 0.7722 美元。

澳洲與中國關係自 2018 年起生變，當時澳洲是全球第一個禁止華為 5G 進駐的國家，去年也呼籲中國應對新冠肺炎根源進行調查，隨後遭到中國貿易制裁。

面對中國對澳洲葡萄酒、煤炭實施一系列制裁，澳洲議會去年 12 月通過對外關係法，允許國內各州有權否決外國敏感合約作為反制。

今年 4 月，澳洲再推新法，取消北京與維多利亞州 (Victoria) 簽訂的兩項一帶一路協議。中國隨後嚴厲譴責，並警告此舉將嚴重傷害兩國原已不和的關係。據路透 (Reuters) 本周報導，澳洲還正在審查嵐橋集團於澳洲北部達爾文港的 99 年所有權。