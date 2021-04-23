2家券商按讚 福特拚轉型電動車 本益比可望上升

美國車廠福特 (F-US) 週四獲 2 位分析師升級，激勵股價上漲。

福特週四上漲 1.79%，收 11.94 美元，優於大盤表現，今日道指、S&P 500 指數和那斯達克指數均收低 0.9% 以上。

首先，Wolfe Research 分析師 Rod Lache 調升福特股票評級，自「續抱」升為「買進」，目標價也自 13 美元調升至 15 美元，他認為福特股票會像通用 (GM-US) 那樣重新估值。

在這種情況下，重新評估是指重新分配公司收益的價值倍數。傳統車廠的股價本益比並不高，因為近年來他們的獲利沒有多大成長。

但最近情況好轉了，全球經濟正在復甦，有助於汽車銷售，但對福特本益比更重要的是，成功過渡到電動車，可望提供福特獲利持續增加的機會。

市場已經接受通用汽車電動車的計畫，目前以 2021 年預估收益計算，通用股票本益比 11，與過去幾年本益比僅有 6 的水準提高不少。

福特股票目前本益比雖然約 10，但過往紀錄來看，福特本益比向來高於通用。

收益估計可能也會上升。德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 週四將福特股票列入「催化劑買進」名單，成為福特股價今日第二大正面推力。

Rosner 的名單是針對將因近期事件而股價上漲的股票，而最近期的事件就是財報。他在週四發布的報告指出，「有利的車輛組合 / 定價，加上強勁的產品週期、保固效能改善，以及重組後節省的費用，這些都可以讓第一季收益大幅增長。第一季的強勁力道可望讓管理層維持全年收益預期，儘管晶片短缺帶來的阻力越來越強烈。」

微晶片短缺已經造成眾多車廠減產，其中包括福特，而這對收益不利，但有助於推高汽車售價。

福特將於 4 月 28 日發布第一季財報。今年迄今，福特和通用股價均已上漲約 36%。