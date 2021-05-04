三星傳為iPhone 13高階機型 獨家提供120Hz螢幕

週一 (3 日) 韓媒 The Elec 報導，三星電機將成為蘋果 Pro 機型「iPhone 13」的軟硬結合板 (RFPCB) 的獨家供應商，有望讓 iPhone 13 實現 120Hz 螢幕更新率，提供更流暢的螢幕體驗。

去年考慮退出 RFPCB 業務後，三星集團的子公司三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 週一 (3 日) 傳出將成為 iPhone 13 Pro 的 120 Hz 螢幕獨家供應商。

包含蘋果分析師郭明錤、知名蘋果爆料達人 Jon Prosser 和 Max Weinbach，以及顯示供應鏈產業顧問 Ross Young 都曾表示，iPhone 13 將支援 120Hz 螢幕更新率。

韓媒 The Elec 報導，對蘋果和三星顯示來說，即將推出的 iPhone 13 持續從三星機電和另一家韓國 RFPCB 製造商 Bhflex 採購軟硬結合板 (RFPCB) 會更為方便。

PCB 可依性質分為硬板 RPCB、軟板 FPCB、軟硬結合板 RFPCB。RFPCB 用於連接 OLED 面板和主機板。RFPCB 將協助蘋果新機 iPhone 13 提供 120Hz 螢幕更新率支援。

該報導指出，蘋果 (AAPL-US) 計畫為 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Po Max 兩款高階機型採用 RFPCB、低溫多晶氧化物 (LTPO) 薄膜晶體管 (TFT) OLED 面板，提供 120Hz 螢幕更新率支援。

然而，iPhone 13 較低階機型將使用軟板 (FPCB)，並無 120Hz 螢幕更新率功能。

據悉，iPhone 13 系列有望配備更小的凹槽，機身各部分之間縫隙更小，搭載 3 奈米製程的 A15 仿生處理器，並將將把 mmWave 支援範圍擴大到美國外更多國家。